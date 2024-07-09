Итальянский хлеб чиабатта: рецепт хлеба как в магазине

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Чиабатта — классический итальянский хлеб. С XX века он приобрел популярность и в других странах мира. Рассказываем, как приготовить чиабатту дома: читайте пошаговый рецепт.

Ингредиенты

Мука — 800 г

Сухие дрожжи — пакетик (около 5–7 г)

Соль — 15–20 г

Вода — 500 мл

Масло оливковое — около 100 мл

Способ приготовления

Смешайте соль, сухие дрожжи и оливковое масло в отдельной емкости.

Муку как следует просейте, отправьте в ту же емкость. Аккуратно поводите в смеси ложкой, но пока не месите. Добейтесь однородности массы.

Накройте миску пленкой или чистым полотенцем и оставьте тесто на час при комнатной температуре.

Достаньте тесто из емкости, раскатайте его руками (оно будет сильно липнуть, не забудьте смачивать руки), подогните его со всех сторон. Снова накройте и оставьте на час. Повторите такую процедуру еще два-три раза. Так мы добьемся красивых дырочек в будущем хлебе.

После этого выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и аккуратно разомните его.

Сформируйте из теста прямоугольную форму, характерную для чиабатты.

Переложите тесто на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

Накройте чиабатту чистым полотенцем и оставьте на минут 20–25.

В это время разогрейте духовку до 220 градусов.

Перед запеканием сделайте надрезы на поверхности хлеба.

Поставьте противень в духовку и пеките чиабатту около 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовую чиабатту остудите перед подачей.

Теперь у вас есть свежая и ароматная чиабатта, которую можно подавать с оливковым маслом, томатами и базиликом или использовать для сэндвичей. Приятного аппетита!

Посмотрите еще важную информацию об этом хлебе:

калорийность — 180 ккал на 100 г;

время приготовления — около 4 часов.

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