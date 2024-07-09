Чиабатта — классический итальянский хлеб. С XX века он приобрел популярность и в других странах мира. Рассказываем, как приготовить чиабатту дома: читайте пошаговый рецепт.
Ингредиенты
- Мука — 800 г
- Сухие дрожжи — пакетик (около 5–7 г)
- Соль — 15–20 г
- Вода — 500 мл
- Масло оливковое — около 100 мл
Способ приготовления
Смешайте соль, сухие дрожжи и оливковое масло в отдельной емкости.
Муку как следует просейте, отправьте в ту же емкость. Аккуратно поводите в смеси ложкой, но пока не месите. Добейтесь однородности массы.
Накройте миску пленкой или чистым полотенцем и оставьте тесто на час при комнатной температуре.
Достаньте тесто из емкости, раскатайте его руками (оно будет сильно липнуть, не забудьте смачивать руки), подогните его со всех сторон. Снова накройте и оставьте на час. Повторите такую процедуру еще два-три раза. Так мы добьемся красивых дырочек в будущем хлебе.
После этого выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и аккуратно разомните его.
Сформируйте из теста прямоугольную форму, характерную для чиабатты.
Переложите тесто на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
Накройте чиабатту чистым полотенцем и оставьте на минут 20–25.
В это время разогрейте духовку до 220 градусов.
Перед запеканием сделайте надрезы на поверхности хлеба.
Поставьте противень в духовку и пеките чиабатту около 25–30 минут до золотистой корочки.
Готовую чиабатту остудите перед подачей.
Теперь у вас есть свежая и ароматная чиабатта, которую можно подавать с оливковым маслом, томатами и базиликом или использовать для сэндвичей. Приятного аппетита!
Посмотрите еще важную информацию об этом хлебе:
- калорийность — 180 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 4 часов.
Посмотрите другой материал на нашем сайте: жюльен с грибами и курицей.
Читайте также:
Готовим дома чизкейк: легкий рецепт вкусного торта
Макаруны: рецепт миндального печенья
Легкий рецепт салата из консервированного тунца с яйцом
Низкокалорийный куриный суп с яйцом: очень простой рецепт