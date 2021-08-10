Названы оказавшиеся под угрозой исчезновения страны

Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле назвал оказавшиеся под угрозой исчезновения страны. Его слова приводит газета The Guardian.

Специалист отметил, что страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод. Также многие острова уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. Все эти катаклизмы будут происходить гораздо чаще по мере нагревания планеты.

Это приведёт к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания, — сказал Казуле.

Ранее эксперты британского института исследований развития предупредили, что африканский Лагос может стать непригодным для жизни из-за затопления. Город может уйти под воду.