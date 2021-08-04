Учёные спрогнозировали погружение африканского города под воду

Эксперты британского института исследований развития предупреждают, что африканский Лагос может стать непригодным для жизни из-за затопления. Город может уйти под воду. Об этом сообщает CNN.

Сезон дождей вынуждает население города передвигаться по колено в воде. Множество строений затоплено, а тысячи автомобилей смывает потоками воды с улиц. В период с марта по ноябрь идут сильные ливни в Нигерии и подтопления в Лагосе не первый случай, но в этом году паводок побил все рекорды.

Британский институт исследований развития (IDS) в своём материале прогнозирует резкое ухудшение ситуации. Это приведёт к тому, что жителям придётся покинуть город. Катаклизм парализует экономическую деятельность города и уже нанёс ущерб в $4 миллиарда.

Ранее сообщалось о погодных аномалиях на юге Африки. В ряде районов ЮАР отмечается рекордно низкая температура в −9 градусов Цельсия. Кроме того, в ряде регионов республики выпал снег. Впервые за 26 лет Южно-Африканская встречается с нетипичными для неё погодными условиями. Ситуация с резким изменением климата может быть связана глобальным потеплением, которое приводит к специфическим природным явлениям по всему миру.