Учёные спрогнозировали погружение африканского города под воду

Эксперты британского института исследований развития предупреждают, что африканский Лагос может стать непригодным для жизни из-за затопления. Город может уйти под воду. Об этом сообщает CNN.
Сезон дождей
Британский институт исследований развития (IDS) в своём материале прогнозирует резкое ухудшение ситуации. Это приведёт к тому, что жителям придётся покинуть город. Катаклизм парализует экономическую деятельность города и уже нанёс ущерб в $4 миллиарда.
Ранее сообщалось о погодных аномалиях на юге Африки. В ряде районов ЮАР отмечается рекордно низкая температура в −9 градусов Цельсия. Кроме того, в ряде регионов республики выпал снег. Впервые за 26 лет Южно-Африканская встречается с нетипичными для неё погодными условиями. Ситуация с резким изменением климата может быть связана глобальным потеплением, которое приводит к специфическим природным явлениям по всему миру.