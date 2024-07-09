В парке «Остров мечты» пройдет благотворительная игра для детей

Фото: Пресс-служба «Острова мечты»

В столичном ландшафтном парке «Остров мечты» 21 и 28 июля волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» проведут для маленьких посетителей благотворительную игру. Как отметила заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова мечты» Екатерина Лошкарева, через эту игру дети смогут узнать, как можно помогать нуждающимся.

У нас родился совместный с фондом «Подари жизнь» проект летней школы благотворительности, который позволит маленьким гостям «Острова мечты» приобщиться к культуре помощи в обществе, узнать больше о том, как бороться со страхами и помогать в этом другим, экологично поддерживать друзей, столкнувшихся с трудностями, — поделилась она.

Юные гости смогут наполнить «Коробку храбрости» своими игрушками, чтобы помочь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Эта коробка отправится в один из процедурных кабинетов клиник, где проходят лечение подопечные фонда. Игрушки помогают детям в клинике преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций, а подарки за смелость выдаются ежедневно, поэтому «волшебные» коробки должны регулярно пополняться.

Ранее стало известно, что семейный парк «Остров мечты» проведет Большой футбольный день совместно с футбольной академией «Чертаново». Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и Dream Game Center 14 июля.