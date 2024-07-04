«Остров Мечты» проведет Большой футбольный день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейный парк «Остров Мечты» проведет Большой футбольный день совместно с футбольной академией «Чертаново». Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и Dream Game Center 14 июля с 14:00 до 22:00. Как отметила заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям парка Екатерина Лошкарева, все пройдет в день финала чемпионата Европы по футболу.

Решили сделать гостям парка особенный подарок и организовать Большой футбольный день, где болельщики и поклонники этого вида спорта смогут встретиться с известными футболистами, тренерами, спортивными блогерами, задать интересующие вопросы, поучаствовать в мастер-классах и вместе разделить эмоции от просмотра финального матча, — поделилась она.

Гости южного ландшафтного парка с 14:00 до 15:00 смогут посетить неформальный паблик-ток. Тренеры и спортсмены расскажут о последних трендах футбольной подготовки и дадут ценные советы родителям, чьи дети хотят заниматься этим видом спорта.

С 15:30 до 17:00 состоится футбольный мастер-класс, на котором под руководством профессиональных тренеров и футболистов гости смогут разучить несколько финтов. Завершится мероприятие в Dream Game Center в 22:00 просмотром финального матча чемпионата Европы. Болельщик, который угадает точный счет матча, получит специальный приз от парка развлечений.

Ранее стало известно, что в парке «Остров Мечты» состоится праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет 8 июля с 12:00 до 18:00. Гости южного ландшафтного парка смогут посетить мастер-классы, поиграть в игры и посмотреть спортивные шоу.