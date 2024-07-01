«Остров Мечты» отметит праздничной программой День семьи

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

В семейном парке «Остров Мечты» состоится праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет 8 июля с 12:00 до 18:00. Гости южного ландшафтного парка смогут посетить мастер-классы, поиграть в игры и посмотреть спортивные шоу.

В 13:00 посетители парка смогут принять участие в мастер-классе по созданию ароматизированных свечек, а в 14:30 — в семейном квизе с вопросами самых разных категорий.

С 13:30 до 14:30 всех гостей приглашают поиграть в твистер. Также с 15:30 до 16:00 пройдет шоу футбольного фристайла. Спортсмены не только продемонстрируют трюки, но и научат гостей их исполнять. С 16:00 до 17:00 посетители смогут познакомиться с кульбуто — старинной французской игрой на точность и стратегическое мышление.

Завершится праздничная программа дискотекой и шоу мыльных пузырей. Вход свободный, а мероприятия будут проходить бесплатно. Однако на некоторые активности потребуется предварительная регистрация.

Кроме того, с 6 июля в городском променаде будет работать тематическая фотозона, посетители которой смогут сделать красивые семейные фото и рассказать о традициях своей семьи. Самые лучшие истории и фотографии станут частью медиапроекта «Правила семейной жизни россиян».

Ранее в парке «Остров Мечты» в Москве стартовал ежегодный фестиваль «Лето яркого цвета». Гости фестиваля смогут посетить паблик-токи, лекции с известными психологами, мастер-классы по популярным видам спорта, а также поучаствовать в тренингах по актерскому мастерству и сценической речи.