Дождь из кирпичей едва не убил петербуржцев В Петербурге кирпичи с фасада многоэтажного дома упали на пешеходную дорожку

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В Санкт-Петербурге кирпичи с фасада многоэтажного дома упали на пешеходную дорожку на проспекте Королева, передает 78.ru. На фасаде образовалась огромная дыра, а пешеходную зону оцепили.

Никто из очевидцев чудом не пострадал. По информации «MK в Санкт-Петербурге», ремонт лицевой части этой новостройки продолжается уже год.

Ранее в Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома. По данным областной прокуратуры, при инциденте никто не пострадал. После обрушения надзорное ведомство организовало проверку исполнения жилищного законодательства.

До этого на Камчатке фасад «Почты России» рухнул после капитального ремонта. Инцидент произошел в городе Вилючинске 6 июля в шесть утра. Никто из местных жителей не пострадал, однако припаркованные автомобили получили повреждения. По информации местных Telegram-каналов, комплексный ремонт помещений проводили в феврале и должны были закончить в апреле, но в марте на здании появилась крупная трещина. Из-за этого продолжать работы стало небезопасно.

4 июля в Кемеровской области возбуждены уголовные дела после частичного обрушения здания Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Добробабиной в городе Белово. По предварительным данным, обрушение стены и перекрытий произошло на четырех этажах здания. Посетители были эвакуированы, никто из детей не пострадал.