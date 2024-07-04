Уголовные дела возбудили после обрушения Дворца творчества в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области возбуждены уголовные дела после частичного обрушения здания Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Добробабиной в городе Белово, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Сообщение о происшествии поступило около 16:30 по местному времени (12:30 мск).

По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа. По предварительным данным, обрушение стены и перекрытий произошло на четырех этажах здания. Посетители были своевременно эвакуированы.

Ранее в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Прохожие при этом не пострадали. На месте происшествия разгорелось пламя и валил черный густой дым. О потерпевших среди рабочих также не сообщалось.

В Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома после обстрела со стороны ВСУ. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Погибли люди.