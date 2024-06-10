Взрыв произошел на крыше Дворца искусств в Иваново «Абзац»: в Иваново после взрыва на крыше Дворца искусств начался пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иваново загорелась крыша Дворца искусств, пишет «Абзац». По данным издания, пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания.

Источник РЕН ТВ сообщает, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. По его информации, взорвался газовый баллон, прохожие при этом не пострадали. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия разгорелось пламя и валит черный густой дым. О потерпевших среди рабочих не сообщалось.

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