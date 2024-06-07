Разнесли жилые дома Луганска, люди под завалами: как ВСУ атакуют РФ 7 июня

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по российской территории. В результате обстрела ракетами ATACMS в Луганске был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, повреждения получили здания школ и детсадов. При атаке пострадали более 30 человек. В Белгородской области дрон ударил по машине, погибла девушка. В Курской области два села остались без электричества после сброса взрывного устройства с БПЛА. На подлете к Ростовской области были сбиты три ракеты. Два человека были ранены в Донецке в результате обстрелов украинских военных. Новые подробности атак ВСУ на регионы РФ — в материале NEWS.ru.

В Луганске обрушился подъезд жилого дома после удара ВСУ

7 июня в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам Луганска пятью ракетами АТАСМS производства США. Средства ПВО сбили четыре ракеты, однако одна из них попала по целям, поразив многоквартирные дома, добавили в военном ведомстве.

Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что в Луганске «обстрелом уничтожен целый подъезд». Под завалами находятся люди, уточняет ТАСС.

Как заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, число пострадавших при ракетном обстреле столицы республики составило не менее 35 человек. Среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

В администрации города уточнили, что были повреждены «свыше десяти многоэтажных домов», три детсада, две школы, колледж и один из корпусов университета.

По данным Telegram-канала SHOT, три человека погибли. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Евгений Пономарев/ТАСС Последствия обстрела Луганска

Сколько беспилотников ПВО сбили за ночь

По информации Минобороны РФ, в ночь на 7 июня силы ПВО сбили в разных регионах 28 беспилотников: 11 — в Крыму, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — в Краснодарском крае, два — в Белгородской области и один — в Ростовской. В ведомстве добавили, что 7 июня средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету «Нептун-МД» над Белгородской областью.

Гладков сообщил о гибели женщины в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе влетел в автомобиль в селе Новопетровка Валуйского городского округа. В машине находилась семья из трех человек — супруги и их взрослая дочь. Девушка погибла на месте. Мужчина получил осколочные ранения и переломы ног, его жена — ранения лица и грудной клетки. Их госпитализировали.

За минувшие сутки над региональным центром был сбит беспилотник. В Белгородском районе были уничтожены четыре дрона и зафиксированы пять обстрелов. Всего ВСУ выпустили 56 боеприпасов по поселкам Майский, Октябрьский и Разумное, а также по селам Журавлевка, Красный Хутор, Таврово, Шагаровка и Щетиновка. В результате ударов получили повреждения 17 частных домов, две квартиры, 11 автомобилей и четыре надворных постройки, говорится в Telegram-канале Гладкова.

По его словам, в Борисовском районе было «выпущено 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один БПЛА». ВСУ обстреляли села Богун-Городок и Зозули, а также хутор Казачье-Рудченское. Два жилых домовладения и социальный объект получили повреждения, уточнил губернатор.

За прошедшие сутки в Валуйском городском округе подверглось обстрелам село Вериговка, в Волоконовском районе — поселок Волоконовка, села Голофеевка и Красная Нива, заявил Гладков.

В Грайворонском городском округе 11 беспилотников атаковали город Грайворон, поселок Горьковский, а также села Безымено, Головчино, Доброе, Замостье, Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. Средства ПВО сбили шесть БПЛА.

«Также выпущены 15 боеприпасов в ходе трех обстрелов. Повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, одной квартире, шести автомобилях и на территории администрации Грайворонского городского округа. Пострадали двое мирных жителей, в настоящее время они проходят лечение в районной больнице», — заявил губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь обстрелов произошло за сутки в Краснояружском районе. ВСУ выпустили 21 боеприпас по поселку Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Репяховка и Староселье. Кроме того, украинские военные нанесли удары тремя беспилотниками. В результате были повреждены два домовладения, автомобиль, территория сельхозпредприятия и линия электропередачи. В селе Репяховка и поселке Прилесье пострадали две жительницы, одну из них госпитализировали.

ВСУ нанесли удары девятью дронами-камикадзе и выпустили 19 боеприпасов по селам Муром, Новая Таволжанка, Середа, а также по хутору Мухин в Шебекинском округе. Помимо этого, украинские военные сбросили два взрывных устройства с БПЛА. Силы ПВО сбили два беспилотника над территорией округа. В результате атак были повреждены четыре домовладения, два автомобиля и коммерческий объект, добавил Гладков.

Какие населенные пункты попали под обстрелы в Курской области

Как рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, за прошедшие сутки в приграничных районах были обезврежены 17 украинских дронов. ВСУ обстреливали пункт пропуска «Суджа», села Горналь и Плехово Суджанского района, пункт пропуска «Теткино», поселок Политотдельский, село Волфино и деревню Елизаветовку Глушковского района. По его словам, никто не пострадал.

Атаки дронов были зафиксированы в окрестностях деревень Городище Рыльского района, Успеновка Кореневского района, Елизаветовка Глушковского района, сел Гордеевка, Горналь и Плехово Суджанского района, сообщил Смирнов в Telegram-канале.

В Городище была повреждена линия электропередачи. В селе Горналь зафиксированы разрушения на территории монастыря. Кроме того, получили повреждения трактор, грузовой и легковой автомобили. В Плехово и Гуево после сброса взрывного устройства возникли перебои с энергоснабжением.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

На подлете к Ростовской области сбили ракеты ВСУ

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, 7 июня средства ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. По его словам, на подлете к региону были сбиты три ракеты.

«Последствия на земле уточняются», — написал глава региона в Telegram-канале.

Telegram-канал сообщил об уничтожении безэкипажного катера в Крыму

7 июня Telegram-канал «ЧП / Крым» сообщил, что военные РФ обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер на удалении от Евпатории. Подробности атаки не раскрываются.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об уничтожении катера ВСУ.

Два человека получили ранения в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки были зафиксированы 42 атаки ВСУ (днем ранее — 28), в том числе 23 — на Донецком направлении и 19 — на Горловском.

Украинские военные выпустили по региону 127 боеприпасов различных видов. О погибших не сообщается. В Донецке при обстрелах пострадали два мирных жителя — мужчина 1972 года рождения и женщина 1987 года рождения. Восемь жилых зданий и объект инфраструктуры получили повреждения.

Telegram-канал сообщил об обстрелах населенных пунктов в Херсонской области

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», накануне ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Новая Каховка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Печановка и Таврийск, выпустив 25 снарядов.

Канал отметил, что беспилотники атаковали город Алешки и поселок городского типа Днепряны.

«Херсонский вестник» также сообщил, что в ночь на 7 июня ВСУ обстреливали населенные пункты Малокаховка, Днепряны, Таврийск, Корсунка и Казачьи Лагеря. Всего были выпущены 22 снаряда.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Херсонской области.

Читайте также:

Атака БПЛА на Крым, пожар на нефтезаводе, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 6 июня

Удары по детям, обстрел скорой, БПЛА на грядке: как ВСУ атакуют РФ 5 июня

Высадка у Днепрян, поджог храма, шпионы в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

Разнесли авто с ребенком, перебежчик, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 3 июня

Под Белгородом погиб замглавы района: как ВСУ атакуют Россию 2 июня