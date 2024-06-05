Удары по детям, обстрел скорой, БПЛА на грядке: как ВСУ атакуют РФ 5 июня

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ВСУ обстреляли Курскую область из РСЗО «Ольха». Десять человек, в том числе двое детей, получили ранения при ударах по ДНР. Семеро мирных жителей пострадали в результате налетов БПЛА на Белгородскую область. Разведывательный беспилотник обнаружили на грядке в деревне Тверской области. Пятилетний ребенок погиб при обстреле села Новозлатополь в Запорожской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Пять БПЛА сбили над тремя регионами РФ в ночь на 5 июня

В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО ВС РФ сбили и перехватили пять украинских беспилотников над территорией страны. Как сообщили в российском Минобороны, по два дрона были уничтожены над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор рассказал о последствиях падения БПЛА под Воронежем

Беспилотник, сбитый над Воронежской областью, направлялся в сторону областного центра, сообщил глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности БПЛА в регионе не вводился», — написал губернатор в Telegram-канале.

ВСУ ударили из РСЗО «Ольха» по Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Елизаветовка, Кульбаки, Веселое, Политотдельский, Горналь, Куриловка, Олешня, Гордеевка, Каучук, Гоптаровка, Заолешенка, а также пункт пропуска «Суджа».

Местные жители не пострадали в результате прилетов. Линия электропередачи и здание детского сада получили повреждения в поселке Каучук.

По словам Смирнова, беспилотники ВСУ атаковали Кучеров, Кондратовку, Городище, Гордеевку, Успеновку, Попово-Лежачи, Елизаветовку, Политотдельский и Гуево. В результате атак никто не пострадал. Частный жилой дом в Попово-Лежачах получил повреждения.

Накануне днем Вооруженные силы Украины открыли огонь из РСЗО «Ольха» по объектам в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку.

«Около 13:00 мск средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО „Ольха“ уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Гладков сообщил о семерых пострадавших при атаках БПЛА под Белгородом

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, два украинских беспилотника самолетного типа и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» были уничтожены в течение дня. Еще два БПЛА были сбиты над регионом в ночь на 5 июня.

Населенные пункты Байцуры, Борисовка, Шебекино, Октябрьский, Головчино, Новая Таволжанка, Безымено, Гора-Подол, Муром и Мокрая Орловка подверглись атакам украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атак пострадали по меньшей мере семь человек.

Штаб по восстановлению жилья в селе Головчино попал под удар БПЛА. Два человека получили ранения, в их числе мирная жительница и замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.

В поселке Октябрьский получили повреждения линии водо- и электроснабжения. В результате без электроэнергии временно остались жители 14 населенных пунктов.

По словам губернатора, село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под артобстрел ВСУ. Гараж, автомобиль и памятники на местном кладбище получили повреждения. Мирные жители не пострадали.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять человек пострадали при ударах по ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 30 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 23 обстрела на Донецком направлении и семь — на Горловском. ВСУ выпустили 88 боеприпасов по региону. Два инфраструктурных объекта, 11 жилых домов и четыре автомобиля получили повреждения. Десять мирных жителей пострадали, в их числе ребенок и подросток.

«В поселке Старомихайловка при артиллерийском обстреле пострадала семья: ребенок — мальчик 2016 г. р., ранены мужчина 1961 г. р., женщины 1993 и 1964 г. р. В Еленовке вследствие применения БПЛА ВФУ ранен подросток 2007 г. р.», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Mash сообщил об упавшем дроне ВСУ в Тверской области

Украинский разведывательный беспилотник был обнаружен в деревне Мартыново Тверской области, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, речь идет об облегченной версии БПЛА Bird-Eye 400.

По информации канала, дрон был найден на картофельной грядке. Как утверждают местные жители, БПЛА не имел боевой части. На его носу была установлена камера для топографической съемки.

Минобороны РФ не комментировало информацию об обнаружении дрона.

Сальдо заявил об ударе дрона по машине скорой в Таврийске

Накануне украинские войска обстреляли и атаковали дронами Новокаховский городской округ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Один из снарядов попал в автомобиль мирного жителя в Днепрянах.

«В городе Таврийске дрон противника нанес удар по машине скорой помощи, автомобиль полностью сгорел, но водитель выжил. Атаки по машинам скорой уже стали фирменным почерком киевских террористов», — написал глава региона в Telegram-канале.

Водитель скорой получил осколочные ранения средней тяжести, уточнил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 5 июня Сальдо сообщил об обстрелах Новой Каховки и Алешек. В результате возник пожар на лесопилке в Новой Каховке. Прилеты были зафиксированы в жилом секторе Алешек, пострадал один человек.

Министерство обороны России не комментировало сообщения об атаках ВСУ на регион.

Балицкий сообщил о гибели ребенка после обстрела

Накануне днем украинская армия обстреляла Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Удар был нанесен по электрической подстанции, порядка 11 тысяч абонентов остались без света.

Позже в этот же день Новозлатополь оказался под огнем ВСУ. По словам губернатора, украинские военные вели обстрел, предположительно, кассетными боеприпасами. Два жилых дома и несколько автомобилей получили повреждения. 11 местных жителей были ранены, их госпитализировали.

«В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах ВСУ по Запорожской области.

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