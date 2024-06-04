Высадка у Днепрян, поджог храма, шпионы в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 4 июня

Фото: Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Группа ВСУ попыталась высадиться у поселка Днепряны в Херсонской области. Пособники военной разведки Украины были задержаны в Севастополе. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. В Муроме при ударе БПЛА по автомобилю был убит мирный житель. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Агентурную группу ГУР Украины раскрыли в Севастополе

Накануне стало известно, что ФСБ России раскрыла в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота. Задержаны пять человек, завербованных в Запорожской области.

На допросе подозреваемые в работе на Главное управление разведки Минобороны и Службу безопасности Украины дали признательные показания. Против них были возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и статье 275 УК РФ (государственная измена).

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаках на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 39 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили по 19 обстрелов на Донецком и Горловском направлениях, один — на Волновахском. ВСУ выпустили 113 боеприпасов по региону. В результате атак погибла женщина, шестеро пострадали. Один инфраструктурный объект получил повреждения.

«В Никитовском районе Горловки при обстреле с применением ствольной артиллерии кассетного типа погибла женщина 1967 г. р.», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

СМИ сообщили о попытке поджога храма в Тюмени

Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени «коктейлями Молотова». Со слов очевидцев, он подъехал к церкви на велосипеде, достал из сумки бутылки с зажигательной смесью и бросил их в стену здания.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Telegram-канал Ural Mash сообщил, что злоумышленник был задержан.

По одной из версий, тюменец стал жертвой телефонных мошенников с Украины. По другой, он состоял на учете в психдиспансере.

ВСУ ударили по Белгородчине дронами и снарядами РСЗО «Ольха»

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере шесть раз. По данным Минобороны РФ, восемь украинских беспилотников самолетного типа и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА был сбит над регионом в ночь на 4 июня.

После отражения атак обломками упавших боеприпасов повредило частные жилые дома в поселке Новосадовый и в селе Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.

По словам главы региона, украинские дроны совершили налеты на населенные пункты Долгое, Майский, Бессоновка, Грузское, Муром, Первомайский и Ясные Зори. Несколько автомобилей и жилые дома получили повреждения.

Три дрона упали на территории сельхозпредприятия в Грузском. В результате газопровод получил повреждения, полностью сгорел грузовой автомобиль. В Муроме при ударе БПЛА по движущемуся автомобилю погиб мирный житель. Еще один беспилотник атаковал легковую машину в Первомайском, пострадал водитель.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о последствиях украинских атак на Белгородскую область.

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press РСЗО «Ольха»

Смирнов сообщил об атаках ВСУ на девять населенных пунктов Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Гордеевка, Краснооктябрьский, Кульбаки, Сергеевка, Елизаветовка, Горналь и Куриловка. Местные жители не пострадали. Линия электропередачи получила повреждения в Гордеевке.

По словам Смирнова, беспилотники ВСУ атаковали Суджу, Гордеевку и Обуховку. Никто не пострадал. Жилой дом в Обуховке получил повреждения в результате сброса боеприпаса с БПЛА.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию об ударах по Курской области и их последствиях.

Сальдо сообщил о попытке высадки ВСУ у Днепрян в Херсонской области

В ночь на 4 июня украинские войска попытались высадиться на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть десанта уничтожена на воде. Остатки десанта сброшены в реку», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Минобороны России не комментировало информацию о попытке высадки десанта ВСУ и уничтожении части военных.

Читайте также:

Часов Яр, Крынки, Запорожье: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 4 июня

Военэксперт сообщил о попытке ВСУ пойти в новое контрнаступление

Названы возможные сроки отправки новейших «убийц» дронов на СВО

Москва обратилась к США после разрешения Киеву бить по России