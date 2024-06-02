Под Белгородом погиб замглавы района: как ВСУ атакуют Россию 2 июня

Фото: МО РФ

Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что два дрона сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ в Шебекино пострадали мирные жители. Кроме того, при детонации снаряда погиб замглавы администрации района. Все подробности атак ВСУ по территории РФ — в материале NEWS.ru.

Губернатор сообщил о трагических последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате детонации боеприпаса, еще несколько чиновников получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал глава региона.

Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего и пообещал оказать им поддержку.

Губернатор добавил, что в результате ЧП также пострадали глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Им оказали медицинскую помощь, в данный момент они находятся на своих рабочих местах.

Кроме того, в городе Шебекино при обстреле со стороны Украины пострадали шестеро мирных жителей. По словам Гладкова, пятеро из них находились в двух автобусах, шестой — на улице. У всех осколочные ранения, их отправили в больницу. Губернатор заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько беспилотников атаковали Белгородскую область?

2 июня ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородом.

«Второго июня с 08:00 до 08:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Сколько ударов за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области?

Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 40 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населенных пунктов Херсонской области», — рассказал источник.

Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Цукуры, Алешки, Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка.

Фото: МО Украины

Из какого оружия была атакована Макеевка?

Украинские войска 2 июня выпустили ракету из РСЗО по Макеевке. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск. — NEWS.ru) — населенный пункт Макеевка: выпущена одна ракета из РСЗО», — говорится в сообщении ведомства.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела на данный момент также ничего не известно.

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из натовского оружия

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:45 (совпадает с мск. — NEWS.ru) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. <...> 08:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях ведомства.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: МО Украины

В Воронежской области был введен режим опасности атаки беспилотников

В 00:59 мск губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя час режим опасности был отменен.

«Отбой режима опасности возможной атаки БПЛА в Воронежской области», — написал он.

Сколько мирных жителей пострадало в Курской области при атаке беспилотника?

Три мирных жителя пострадали в Рыльском районе Курской области, когда украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставляются в районную больницу, где им окажут медицинскую помощь.

В Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО над территорией Курской области был уничтожен один украинский БПЛА. Отмечается, что еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря.

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