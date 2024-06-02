Военкор показал, как ВСУ пытаются обмануть российскую армию Военкор Симонов: ВСУ создают макеты американских гаубиц М777 для обмана ВС РФ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в своем Telegram-канале снимки макетов американских буксируемых гаубиц М777, которые используют Вооруженные силы Украины в зоне проведения военной операции. По его словам, так противник создает ложные цели для российской армии.

Макеты американских гаубиц М777, используемые ВСУ для создания ложных целей, — подписал он фото.

Военкор Александр Коц ранее сообщил о начале украинской контрнаступательной операции в зоне СВО. По его словам, противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север» с помощью высокоточного западного оружия.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара. Он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский признал, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.