Коц раскрыл тактику ВСУ под Харьковом Коц: началась украинская контрнаступательная операция

Фото: МО Украины

Началась украинская контрнаступательная операция, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север» с помощью высокоточного западного оружия.

Можно констатировать первый ее этап. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север». Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться. ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину Хаймарсами. Причем каждый раз — две волны. Первая — осколочно-фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания, — написал он.

По словам Коца, «железная» дивизия ПВО ВС РФ пока успешно сбивает снаряды HIMARS, даже запущенные пакетами. По мнению военкора, противник будет больше комбинировать — «Вампирами», «Ольхой», «Точками», беспилотниками.

Будет пытаться продавливать ПВО, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям. Пункты управления, логистика, связь, ППД… Также начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье, — резюмировал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара. Он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.