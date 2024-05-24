Военэксперт раскрыл детали подготовки контрудара ВСУ в Харьковской области Военэксперт Матвийчук: ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область

Фото: МО Украины

ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.

Предположу, что они перебрасывают силы с других фронтов: с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений. Вероятно, ВСУ срочно отправили подкрепления даже из-под Киева и Сум. Вряд ли они смогут перейти в контрнаступление, так как это всегда очень масштабная операция. Но контрудар они попытаются организовать, — сказал эксперт.

Матвийчук считает, что контрудар ВСУ навряд ли будет удачным. Он предположил, что им не удастся завоевать огневое превосходство на земле и в воздухе. Эксперт добавил, что у ВСУ хорошо развиты только беспилотники, но они ничем не лучше российских дронов.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.