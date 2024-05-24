Главком ВСУ оценил обстановку в Харьковской области Сырский признал сложную обстановку для ВСУ в Харьковской области

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск в регионе, заявил в своем Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол, — написал он.

Также Сырский сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском и Кураховском направлениях на территории Донбасса. Главком ВСУ добавил, что столкновения идут и по другим направлениям, где «также неспокойно», однако их интенсивность гораздо ниже.

Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что при смене руководства ВСУ не произошло никаких изменений. Депутат обвинила командование в поражениях украинской армии и заявила, что оно лишает страну шансов на победу.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин указал на замешательство Запада на фоне перехода инициативы к России в ходе украинского конфликта. По его словам, западные эксперты озвучивают различные оценки ситуации, которые зачастую противоречат друг другу.