ВСУ начали контрнаступление? Что происходит в Харьковской области 2 июня

Фото: МО Украины

Ряд источников сообщает, что украинская армия предприняла попытку контрнаступления с целью выбить ВС РФ из Волчанска. Что об этом известно, какова ситуация в Харьковской области 2 июня?

ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом?

Как пишет военкор Александр Коц, на Харьковском направлении началась украинская контрнаступательная операция. Журналист отмечает, что сейчас идет ее первый этап.

«Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск „Север“. Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться», — сообщает Коц в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за последнее время ВСУ уже дважды атаковали Белгородскую область из РСЗО HIMARS.

«Причем каждый раз — две волны. Первая — осколочно-фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания. С последним пока не выходит, „железная“ дивизия ПВО пока успешно сбивает „химари“, даже запущенные пакетами. Значит, противник будет больше комбинировать — „Вампирами“, „Ольхой“, „Точками“, беспилотниками», — предполагает военкор.

Коц подчеркивает, что схожим образом ВСУ начинали свое контрнаступление летом 2023 года в Запорожской области.

«Чем оно закончилось, мы все прекрасно помним. Разбить нам управление войсками Киеву тогда не удалось», — отмечает журналист.

Украинский блогер Юрий Подоляка считает, что ВСУ намерены выбить российские подразделения из Волчанска и предъявить это НАТО в качестве аргумента своей состоятельности. Кроме того, украинские войска пытаются улучшить свое положение у населенного пункта Липцы, сообщает эксперт.

«Собственно, именно поэтому ВСУ так отчаянно цеплялись за северный берег реки Волчанки. Чтобы с него удобно было начинать атаки. Здесь идут очень ожесточенные бои. Артиллерия с двух сторон работает как бешеная. Под Липцами противник пытается вдоль водохранилища и через холм выйти к населенному пункту Глубокое. Также идут атаки по направлению к Лукьянцам», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

По мнению военкора Германа Куликовского, возможное контрнаступление Украины под Харьковом может сыграть важную роль для всей специальной военной операции.

«Вообще складывается ощущение, что началось генеральное сражение этой войны. Ощущения сугубо личные, без всяких инсайдов», — отмечает он.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Чем закончится «контрнаступ» ВСУ под Харьковом

Военкор Дмитрий Стешин сравнил контрнаступления ВСУ с битвами времен Великой Отечественной войны.

«Если „контрнаступ“ лета-2023 можно считать „Курской битвой“, то нынешняя попытка контрнаступа — „Вахта на Рейне“, последний вскукарек германского орла. Есть мнение, что в ближайшие сутки ВСУ попробуют продемонстрировать Западу, что Бандерштадту нужно помочь и корм будет в коня», — пишет он в своем Telegram-канале.

По его словам, российская разведка фиксирует сосредоточение ВСУ в трех тыловых районах, чтобы создать локальный перевес на нескольких участках фронта и попробовать контратаковать.

«Хорошо, что все про это знают. Схема подготовки к „контрнаступу“ похожа на прошлогоднюю в Запорожье и под Угледаром. Закончится так же, как „Вахта на Рейне“. Фольксштурм не помог», — констатирует Стешин.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит под Харьковом 2 июня

По данным Telegram-канала WarGonzo, ситуация на харьковском участке фронта на настоящий момент не изменилась. Как сообщает источник, тяжелые бои идут в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам.

«Говорить о каких-либо продвижениях с обеих сторон пока рано, некоторые позиции переходят из рук в руки, а вступившие в бой резервы ВСУ и большое количество беспилотников еще больше затрудняют продвижения наших войск», — отмечается в публикации WarGonzo.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Читайте также:

На Украине две ГЭС получили критический ущерб: новости СВО на утро 2 июня

«Как в „Бахмутской мясорубке“: что известно о потерях ВСУ под Харьковом

Составлен список населенных пунктов, взятых ВС РФ в мае 2024 года