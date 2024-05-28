РФ лишила Украину высокоточного оружия из США: что не так с бомбами Запада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Издание The New York Times, ссылаясь на сообщения командиров Вооруженных сил Украины, написало, что переданные образцы западных вооружений не оправдали себя в бою. Как отметили журналисты, российские системы радиоэлектронной борьбы нарушили работу терминалов Starlink и лишили Киев возможности применять высокоточные боеприпасы. В чем преимущества средств РЭБ ВС РФ и сможет ли их применение кардинально изменить ситуацию в зоне СВО — в материале NEWS.ru.

Почему в зоне СВО перестало работать западное оружие ВСУ

По версии американского издания, сеть ВСУ Starlink перестала работать утром 10 мая, что дезориентировало некоторые части украинской армии. Как пишут журналисты, позже терминалы отключались еще несколько раз и эти сбои повлияли на связь солдат, сбор разведданных и точность ударов дронами.

«Мы проигрываем битву в радиоэлектронной войне», — цитирует NYT одного из командиров батальона ударных дронов «Ахиллес» 92-го полка «Аякс» ВСУ.

Как пишут западные журналисты, ВСУ стало труднее применять американский 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд Excalibur и бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Кроме того, по данным издания, из-за действий российских средств РЭБ возникли сложности с наведением на цель ракет HIMARS и других боеприпасов.

«Россия разместила системы радиоэлектронной борьбы вокруг неподвижных объектов — штабов и командных центров, которые могут стать мишенями для украинского высокоточного оружия. По словам Томаса Уитингтона, младшего научного сотрудника лондонского Королевского института объединенных служб и специалиста по РЭБ, эти системы создают столько помех, что заглушают сигнал глобального позиционирования GPS. Он управляет программным обеспечением наведения на цель Excalibur и GLSDB», — говорится в статье.

Авторы материала напомнили, что снаряд Excalibur был разработан в 1990-х, когда GPS только развивалась, и технологии РЭБ были не такими сложными, как сейчас. «У старых систем есть фундаментальные трудности. Киеву следовало бы дать более совершенное оружие», — пишут журналисты.

Фото: defense.gov Активно-реактивный снаряд Excalibur

Насколько эффективны системы РЭБ ВС РФ против западного оружия

Киев провел специальное исследование эффективности применения Excalibur, поскольку сообщения о промахе стали поступать слишком часто, пишет NYT. Как говорится в статье, украинским военным было «важно дать западным партнерам обратную связь о работе их оружия против такой развитой военной державы, как Россия».

Исследователи собрали данные об использовании почти трех тысяч Excalibur. Поставленные из США гаубицы M777 вели огонь этими снарядами с декабря 2022-го по август 2023 года на участках зоны СВО около Херсона, Харькова и донецкого города Артемовск (Бахмут).

«Отчет показал, что доля подтвержденных успешных ударов снизилась в период с января по август 2023 года с 55% до 7% в июле и 6% в августе, в те месяцы, когда летнее контрнаступление Украины было в самом разгаре. По словам одного из спецов, знакомых с отчетом, в какой-то период только один из 19 снарядов Excalibur попадал в цель», — сказано в NYT.

По данным издания, командиры украинских артиллерийских частей подтвердили, что Excalibur оказались очень точными, когда впервые были переданы ВСУ в 2022 году, но позже российские военные научились их нейтрализовывать.

Как подчеркнули авторы статьи, в начале 2023 года многие батареи ВСУ прекратили использовать эти снаряды из-за их неэффективности. Вместо этого они теперь ведут огонь обычными неуправляемыми снарядами, которые менее точны и требуют большего количества для поражения каждой цели.

Фото: defense.gov Гаубица M777

Могут ли успехи России в использовании РЭБ изменить ход СВО

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что российские военные достигли успехов в использовании средств РЭБ, поэтому такую технику стали чаще применять в зоне СВО.

«Это всегда соревнование средств нападения и средств защиты. Где-то мы в этом успешны, а где-то успешен противник, потому что удары по нам все еще, к сожалению, наносятся. Так что противостояние средств РЭБ и высокоточного оружия — это диалектический процесс», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Коротченко.

Как уточнил эксперт, без документов и статистики невозможно давать оценки в этой сфере. «Сам факт появления таких статей у противника говорит о том, что у России есть определенный и даже очень хороший результат в использовании РЭБ», — считает Коротченко.

Собеседник напомнил, что средства радиоэлектронной борьбы не могут стать панацеей, так как «в современных боях все решается в комплексе».

«На судьбу кампании влияют многие факторы, завязанные на численность группировок, профессионализме личного состава, на сочетании и грамотное использование ударных средств и средств защиты. Ни одно отдельно взятое средство вооруженной борьбы не станет „вундерваффе“. Если раньше это было возможно, то в современных условиях уже нет», — пояснил Коротченко.

Фото: МО РФ Автоматизированная станция помех РЭБ

Как Россия усовершенствовала РЭБ

Полковник в отставке Геннадий Алехин полагает, что российские системы РЭБ уже достаточно развиты, чтобы «глушить» западное оружие и их продолжают совершенствовать.

«Если сравнивать состояние наших систем РЭБ сейчас и в 2022 году, то это небо и земля. Росту эффективности РЭБ придается огромнейшее значение. Внедряем новые разработки, которые, в частности, применяются для защиты Белгородской области. Так, как работает РЭБ на Белгородско-Харьковском направлении, никто никогда не работал в истории вооруженных конфликтов. Меняется не только техническая начинка, но и тактика использования РЭБ», — пояснил NEWS.ru собеседник.

Алехин напомнил, что усовершенствованные радиоэлектронные системы тесно взаимодействуют не только с беспилотниками, но и со всей авиацией, разведкой и артиллерией.

«Можно сказать, что на Харьковском направлении и в Крыму сейчас работает самая совершенная техника РЭБ, какая только есть в мире», — считает полковник в отставке.

Фото: МО РФ

Что такое снаряд Excalibur и бомба GLSDB

Военно-промышленная компания Raytheon выпускает активно-реактивные снаряды M982 Excalibur совместно со шведским оборонным предприятием BAE Systems AB. Их используют почти все страны НАТО, на вооружении которых стоят 155-мм гаубицы.

За 2022–2023 годы страны Альянса поставили на Украину около 4000 M982 Excalibur. У ВС РФ есть похожий на этот снаряд — высокоточный артиллерийский «Краснополь-М2».

Что касается GLSDB, то это авиационная бомба малого диаметра GBU-39 (SDB), совмещенная с ракетным ускорителем. После ее сброса он отделяется, и далее боеприпас летит на раскрытых крыльях к цели. Дальность GLSDB — от 70 до 130 км.

При создании такого боеприпаса класса «земля — земля» американцы используют стандартный вариант бомбы SDB GBU-39 из-за ее низкой стоимости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Краснополь

Какие проблемы у западного оружия ВСУ

Первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев напомнил, что Запад передает Украине далеко не новое вооружение.

«Почему не работает подобное оружие из США? Ответ очевиден. Поставки действительно стоят дорого, но на Украину отправляют устаревающую или подлежащие списанию технику и боеприпасы, всякий хлам под видом помощи. Не только США, но и европейские страны используют поставки как способ утилизации военной техники с целью обновления собственных арсеналов и извлечения прибыли, в основном для американского ВПК», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Бондарев.

Он добавил, что в прошлом году Норвежская полицейская служба объявила о передаче Украине списанного оружия своих правоохранителей. «Причем Осло далеко не первый раз дарит Киеву списанное — в 2022 году ВСУ поставили снятые с вооружения зенитные комплексы „Мистраль“, а сами норвежцы пополнили арсенал новым оружием из Южной Кореи. Такие прецеденты достаточно часто упоминаются в прессе», — подытожил генерал.

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