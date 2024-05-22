ВСУ готовят «суперудар» по России: какое оружие используют, подробности

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал разрешить атаку на регионы в глубоком российском тылу западными дальнобойными ракетами. Однако в НАТО пока колеблются с ответом. Какие боеприпасы Киев мечтает применить для «суперудара» по РФ — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский просит разрешения атаковать регионы РФ

Зеленский публично потребовал от Запада разрешить ему ударить по глубинным регионам РФ и российской военной технике скоростными баллистическими и крылатыми ракетами, а также бомбами, которые поставили ВСУ США и ЕС.

«Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы его партнеры принимали более непосредственное участие в войне, но понимает их опасения: они не хотят настраивать Россию против себя», — говорится в материале Reuters.

Авторы статьи цитируют главу Украины, который называет решение Запада «вопросом желания». «Но все произносят одно и то же слово, которое звучит одинаково на всех языках: все боятся эскалации. Все привыкли к тому, что украинцы гибнут, — для людей это не эскалация», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в риторике украинских властей в последнее время возник истеричный тон. «В последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», — объяснил Песков.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press HIMARS

Как Запад ограничивает зону применения оружия ВСУ

Авторы Reuters напоминают, что Запад пока не разрешает атаки по признанной во всем мире российской территории. Президент России Владимир Путин мог бы расценить такое развитие событий как эскалацию, предполагают западные журналисты.

По словам Зеленского, он не нарушал соглашений с союзниками о неприменении их оружия на территории России. «Мы не можем рисковать объемом поставок вооружений», — цитируют главу Украины авторы статьи.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин видит в подоплеке такой политики стран НАТО сразу две причины.

«Ограничения на использование западного оружия, как я понимаю, исходят из изначальной позиции Вашингтона, который в равной мере не хочет допустить ни победы России, ни ее поражения в конфликте на Украине», — считает эксперт.

По его мнению, среди аналитиков в штабах НАТО популярна теория о том, что в случае поражения России внутри страны может возникнуть раскол, и Москва якобы утратит контроль за оружием массового поражения. Как полагают в НАТО, это может грозить началом ядерной войны. «Такой сценарий плохо аукнется всему миру. Вот почему позиция США заключается в реализации плана „ни победы, ни поражения для русских“», — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Как предполагает Козюлин, какие-то «красные линии» и договоренности по этому поводу между странами НАТО были достигнуты еще до начала СВО. Кроме того, Запад всерьез опасается ответных мер ВС РФ в случае масштабного использования натовских ракет по «старым регионам» России, считает эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ракеты Storm Shadow

«Вмешательство третьей стороны в конфликт России и Украины — а Запад уже фактически втянулся в него — может привести к тому, что ответ ВС РФ последует также и в адрес стран НАТО. В том числе в качестве возмездия за поставку вооружения, убивающего российских граждан. Это весомый повод для ответных действий», — считает Козюлин.

Кто в НАТО хочет разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая в эфире телеканала АВС News 19 мая, высказала предположение, что военные базы в глубине России станут мишенями в «честной игре» ВСУ.

Телеведущая спросила экс-дипломата, почему она выступает с такими призывами, хотя администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена опасается возможной эскалации в отношениях с Москвой.

«Потому что Россия научилась отводить войска из зоны, где мы позволили Украине использовать наше оружие и получать нашу поддержку», — ответила Нуланд.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Чем ВСУ могут ударить по регионам РФ

Иностранные журналисты перечислили оружие ВСУ, подходящее, по их мнению, для ударов по глубокому тылу России: германские ракеты Taurus, англо-французские Storm Shadow / Scalp EG, пишут авторы The Hill. Они упоминают также высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и системы дальнего действия, такие как армейский тактический ракетный комплекс ATACMS.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США уже тайно поставили Украине как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS и они уже применялись в атаках по России.

В ночь на 17 мая был нанесен масштабный воздушный удар по глубокому российскому тылу — ВСУ запустили 102 беспилотника разных типов. Мишенями стали места базирования Черноморского флота в Крыму и Краснодарском крае, а также топливно-энергетические объекты в Белгородской и Курской областях.

Как сообщили в Министерстве обороны России, средства ПВО ликвидировали 96 украинских беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

По мнению главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, атаки дронами ВСУ не помешали наступлению ВС РФ в его регионе.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Кроме того, эксперты обращают внимание на давно анонсированную поставку Киеву многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16. Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны Запада передадут Украине не только эти самолеты, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков проходят обучение на F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции. Данные самолеты могут нести ракеты типа Taurus и Storm Shadow/Scalp EG, а также ядерное оружие.

Немецкие крылатые ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии до 500 км. В случае их передачи Киеву это ставит под угрозу не только приграничные территории РФ, но и области Центральной России и Северного Кавказа. Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus Украине, передача боеприпасов может пройти тайно, как это уже было в случае с поставками США ракет ATACMS.

Козюлин предположил, что в случае крупных поставок западного оружия Киеву у ВСУ действительно появится шанс нанести «суперудар», в котором могут быть задействованы десятки или сотни ракет.

«Для масштабного удара ракетами у ВСУ есть возможности. Например, теми же ATACMS. У самих Соединенных Штатов их примерно еще пара тысяч — и они уже не очень свежие, у них выходит срок хранения. По мнению американцев, передать их Киеву — хороший способ избавиться от старого оружия, обогащая при этом свой ВПК заказами на новое. И США, и Украина могут пойти на такой шаг, как масштабный удар, количественно ракет для этого у них хватит», — заключил эксперт.

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