В Германии призвали Шольца еще раз подумать о поставках Taurus ВСУ Глава MSC Хойсген: Шольц должен пересмотреть вопрос о поставках Taurus Киеву

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует пересмотреть свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген. По его словам, которые приводит редакционное объединение RND, ситуация изменилась после поставки США снарядов ATACMS Украине.

В этом контексте решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным. В настоящее время мы наблюдаем, как аналогичное американское оружие ATACMS оказывает большое влияние, — заявил Хойсген.

Он отметил, что начать обучать украинских военных пользоваться Taurus можно было уже давно. Это бы позволило отправить систему без направления на Украину военных бундесвера. Хойсген провел аналогию с поставками ВСУ танков ФРГ Leopard 2. Однако, как утверждает глава Мюнхенской конференции, вместо этого решения придется ждать целую вечность.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Германия может втайне от Шольца передать ракеты Taurus Украине. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы.

До этого старший научный сотрудник MSC Нико Ланге заявил, что ФРГ может тайно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.