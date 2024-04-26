В Германии нашли способ поставить Украине ракеты Taurus Немецкий эксперт Ланге призвал тайно поставить Украине ракеты Taurus

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ФРГ может тайно передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus, написал в социальной сети Twitter (X) старший научный сотрудник MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Нико Ланге. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.

Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно! — написал Ланге.

Разработка ракеты Taurus началась 30 лет назад силами немецкой компании LFK и шведской SAAB Bofors Dynamics. Ракета наводится на цель не только с помощью GPS, но и обладает машинным зрением, ориентируясь на местности. Taurus способна лететь на высоте 30 метров, огибая рельеф, и поражать цели на дальности 500 километров.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что передача Киеву крылатых ракет Taurus является суверенным делом Германии. При этом, по его словам, Лондон считает важным добиться мира на Украине силой. Глава Форин-офиса отверг опасения, что передача нового и более мощного вооружения киевским властям приведет к эскалации конфликта.