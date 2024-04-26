«Втайне от Шольца»: политолог допустил передачу ракет Taurus Украине Политолог Перенджиев не исключил передачу ракет Taurus Украине втайне от Шольца

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Германия может втайне от канцлера Олафа Шольца передать ракеты Taurus Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы. В то же время Перенджиев отметил, что российские войска готовы дать отпор подобным ракетам.

В принципе, Германия может тайно передать Украине ракеты Taurus. Раз уж это делают американцы, почему это не попробовать сделать немцам. Вопрос только в том, что все тайное становится явным. Я допускаю, что Шольц, может быть, молчаливо на это согласится, но могу предположить, что передать ракеты могут втайне от самого Шольца, — сказал Перенджиев.

Военный политолог отметил, что Taurus и ATACMS являются практически однотипными ракетами. Перенджиев подчеркнул, что для защиты территории ВС РФ будут использовать средства ведения разведки и упредительные удары, чтобы уничтожить западные ракеты до момента их применения.

Ранее старший научный сотрудник MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Нико Ланге заявил, что ФРГ может тайно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.