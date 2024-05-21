Россиянам сообщили о продвижении линии фронта в Харьковской области Ганчев заявил о продвижении линии фронта в Харьковской области

Фото: МО РФ

Линия фронта на территории Харьковской области продвигается в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в эфире Первого канала глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащие Вооруженных сил России постепенно занимают более выгодные позиции.

Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают… Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления, — отметил Ганчев.

Ранее журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский из страха кричит на генералов ВСУ. Вероятно, украинский лидер чувствует, что ему не рассказывают всей правды о положении войск, сказано в материале.

До этого военнослужащий группировки войск ВС РФ «Север» с позывным Сокол рассказал, что украинские части продолжают обстреливать дома из ствольной артиллерии в поселке Плетеневка Харьковской области, контроль над которым установила российская армия. Он добавил, что солдатам ВС РФ удается вытеснить противника и обратить его в бегство. В Минобороны РФ отметили, что группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, занятой ВСУ.