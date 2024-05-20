Зеленский больше не президент Украины: что будет дальше

Фото: Brendan Smialowski/REUTERS

Владимир Зеленский

20 мая истекает срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Ровно пять лет назад, в 2019 году, он принес присягу в этой должности. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024-го, но их отменили. Теперь, по мнению экспертов, легитимность украинского лидера окажется под вопросом. Что обещал и выполнил Зеленский за свой первый срок, как к нему сейчас относится население Украины и что будет с президентом дальше — в материале NEWS.ru.

Что будет с полномочиями Зеленского после 20 мая

На вопрос о легитимности Зеленского прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, в том числе Конституционный суд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Китай 17 мая. «Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать их в такой судьбоносной области с легитимными властями», — сказал российский лидер.

Согласно Конституции Украины, срок пребывания президента на посту составляет пять лет. Затем народ должен выбрать нового главу государства или переизбрать действующего. Очередные выборы должны были пройти 31 марта, но из-за военного положения их назначать не стали. Некоторые восприняли это решение как попытку Зеленского узурпировать власть. Так, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая президент потеряет легитимность. В результате, отметил он, никакие указы и постановления главы государства не будут иметь законной силы.

Высказались по поводу легитимности Зеленского и в России. 15 мая постпред при ООН Василий Небензя обратил внимание на реакцию украинского народа на решение Киева отменить выборы. «В украинских же соцсетях, до которых репрессивная машина Зеленского еще пока не добралась, все громче звучит крамольный некогда вопрос: а за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику, который попрал собственную конституцию и теряет даже формальную легитимность уже 21 мая?» — заявил дипломат на заседании СБ ООН.

Есть и другой взгляд на ситуацию. Украинская ЦИК в марте разъяснила, что президент выполняет свои полномочия до вступления преемника в должность. Как отметили в комиссии, режим военного положения не позволяет проводить выборы, поэтому полномочия Зеленского будут автоматически продлены до следующего голосования.

Военное положение стало палочкой-выручалочкой для Зеленского, сказал NEWS.ru политолог Ростислав Ищенко. Президент Украины уверен, что Верховная рада будет и дальше продлевать его.

«Зеленский, соответственно, не сам вводит и продлевает военное положение. Каждый раз за это голосует парламент. То есть все процедуры соблюдаются. Мы можем дискутировать о том, насколько правление Зеленского демократично фактически, но формально конституционная процедура соблюдена. Более того, Рада поддерживает Зеленского: депутаты не просто продлевали, они мотивировали все продления военного положения. Это люди, которые прибежали в политику благодаря Зеленскому», — пояснил эксперт.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Почему Зеленский не проводит выборы

Согласно статье 19 украинского закона о правовом режиме военного положения, после его введения в стране запрещается менять конституцию, избирать президента, парламент и органы местного самоуправления. 30 ноября все руководители фракций Рады подписали меморандум о проведении голосования после окончания боевых действий.

Тем не менее западные союзники Киева в прошлом году заявляли о необходимости организовать выборы, напоминает экс-депутат украинского парламента Олег Царев. Сам Зеленский тогда ответил, что страна находится в состоянии конфликта и у нее нет денег.

«Он сказал, мол, дайте $5 млрд, тогда проведем голосование. У Зеленского был шанс сделать это в прошлом году перед или во время „контрнаступа“, когда его рейтинг был еще достаточно высок. Но он боялся, что в момент выборов США сделают ставку на другого кандидата и в стране будет раскол во мнениях», — пояснил Царев.

Политолог отмечает, что сейчас на Украине есть только одно «правильное» мнение — его транслирует телемарафон по всем каналам в стране. При этом в случае голосования, подчеркивает экс-нардеп, Зеленскому придется допустить до эфира оппозицию, а это для него неприемлемо. «В сегодняшней ситуации выборы для Зеленского — это катастрофа. Он точно их проиграет», — считает Царев.

Рейтинг доверия Зеленскому существенно снизился после провала прошлогоднего контрнаступления и кадровых перестановок в командовании ВСУ. На фоне отставки Валерия Залужного он упал на 13% — с 77% в декабре до 64% в феврале. О своем доверии Залужному заявили 94% украинских граждан.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что Зеленский обещал украинцам

После выборов 20 апреля 2019 года Зеленский дал несколько громких обещаний. Главным из них было прекратить огонь в Донбассе и добиться выполнения Минских соглашений.

«Мы в любом случае будем действовать в „нормандском формате“, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать. Я думаю, что нам предстоят кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь», — сказал тогда он.

Боевые действия в регионе не прекратились, в феврале 2022 года началась специальная военная операция ВС РФ, которая идет по сей день.

Кроме того, Зеленский обещал не брать во власть людей из команды своего предшественника Петра Порошенко. Частично он это исполнил, однако один из ключевых постов — главы МВД — еще несколько лет занимал Арсен Аваков, который был назначен на эту должность в 2014 году.

Новый глава Украины обещал отказаться от роскошных кортежей, а также перенести офис президента с Банковой улицы в центре Киева в область и сделать его доступнее для народа. Ни то, ни другое он так и не претворил в жизнь. Администрация главы государства остается на прежнем месте. По данным СМИ, порой автоколонна президента достигает 14 машин и даже включает в себя автобус охраны с элементом для тарана людей.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Что об отмене выборов говорит Запад

В начале мая бывший внештатный советник офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что отмена выборов повлияет на политическую состоятельность Зеленского и диалог с Западом. Блогер отметил, что пока партнеры напрямую не поднимают тему нелегитимности президента, так как это якобы может навредить Украине.

Царев называет показательным визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страну, который состоялся 14-15 мая. «Я думаю, настоящая цель этой поездки — убедиться, что фронт не обрушится во время президентской кампании в США и что кадры бегущих украинских солдат и наступающих российских не испортят избирательный процесс в Америке», — считает политолог.

США, по мнению Царева, не хотят акцентировать внимание на нелегитимности Зеленского, чтобы не сорвать саммит по Украине в Швейцарии. Мероприятие должны посетить представители Глобального Юга, но оно вряд ли будет успешным, полагает эксперт. Поэтому еще сильнее усугублять ситуацию Штаты сейчас не будут, они дали понять, что поддержат украинского президента, но в любой момент могут его сменить, подчеркивает собеседник.

«Блинкен сделал целый ряд заявлений, в том числе по поводу выборов на Украине. Он сказал, что проводить их не надо, пока общественники не начнут требовать голосования. Тем самым он „подвесил“ Зеленского, фактически это прямая угроза. „Общественники“ — это соросовские журналисты и блогеры, которые по команде из США начнут говорить, что пришло время смены власти. Блинкен дал понять, что Зеленский у них на крючке», — пояснил Царев.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Кто и как может сместить Зеленского

Внутри Украины основная угроза для Зеленского, по мнению Олега Царева, исходит со стороны военных. Он напоминает, что бывший главком Залужный был невероятно популярен среди населения в отличие от нынешнего командующего ВСУ Александра Сырского.

«При тандеме Сырского и Зеленского одни неудачи. Конечно, на рейтингах все сказывается. Даже если Залужный будет просто сидеть молча, его рейтинги будут расти. Но бывшего главкома сняли не из-за рейтинга, а из-за того, что Зеленский боится переворота», — пояснил эксперт.

По его словам, президент понимает, что новый Майдан сейчас уже никто устраивать не будет. Недовольство политикой украинского лидера, допускает Царев, выльется в арест или убийство в результате военного переворота.

«Поэтому он уже в который раз меняет руководителей Сил специальных операций, поэтому же снял Залужного. Зеленский боится армии, потому что именно в среде армии возможен реальный заговор», — сказал Царев.

Ростислав Ищенко считает, что масштабные народные протесты в стране пока невозможны, так как требуют четкой и системной организации. По его словам, гражданское население в условиях диктатуры на это не способно. Но армия обладает необходимыми ресурсами, несмотря на постепенное падение боевого духа, полагает эксперт.

«Моральный дух снизился, причем серьезно. Солдаты больше начинают сдаваться, хуже стали воевать. Но пока некоторые даже продолжают верить в победу. Правда, изменились ее параметры: если раньше они хотели дойти до Петропавловска-Камчатского, потом до Москвы, потом до границ 1991 года, то сейчас говорят, что победой будет само сохранение хоть какого-то украинского государства», — сказал Ищенко.

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