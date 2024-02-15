Политолог раскрыл, что будет с рейтингом Зеленского без Залужного Политолог Скачко: рейтинг Зеленского без Залужного продолжит свое падение

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский с Валерием Залужным

Президента Украины Владимира Зеленского ждет дальнейшее падение рейтинга после того, как он отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, Зеленский повторяет судьбу своего предшественника Петра Порошенко, у которого к концу первого президентского срока резко снизилась популярность: на выборах 2019 года за Порошенко проголосовало около 16% избирателей.

Если бы в этом году состоялись выборы президента, то Зеленский проиграл их, как тогда Порошенко. Люди бы голосовали за кого угодно, хоть за ершик туалетный, но не за Зеленского. Несмотря на пропаганду, именно с ним связывают то плачевное положение, в котором находится Украина, — сказал политолог.

По мнению Скачко, в украинском обществе нет никаких предпосылок к тому, чтобы рейтинг Зеленского в обозримом будущем подрос хотя бы немного. Одной из причин этого является отсутствие успехов в зоне СВО.

Против Зеленского сегодня многие факторы: критическая ситуация в Авдеевке, продвижение российских подразделений, нарастающие ракетные «удары возмездия» по территории Украины. Единственное, что у них получается, — это нападение на российские военные катеры в Черном море. Все остальное — катастрофа, — заключил политолог.

Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Сейчас он составляет 64% по сравнению с 77% в декабре.

Указ об отставке Залужного был опубликован на сайте Зеленского 8 февраля. На эту должность назначили Александра Сырского, чье происхождение оказалось в центре внимания СМИ: новый главком родился во Владимирской области, где до сих пор живут его ближайшие родственники.