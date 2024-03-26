Экс-советник Зеленского «проговорился» о вине Украины за теракт в «Крокусе» Арестович проговорился и признал ответственность Украины за теракт в «Крокусе»

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович «проговорился» об ответственности Украины за теракт в «Крокус Сити Холле». В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, политик в ходе обсуждения трагедии также заявляет, что российские власти хотят добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв, притом что на Украине от действий ВС РФ якобы погибает такое же количество мирных жителей.

Они у нас в сутки убивают столько, сколько мы убили... сколько не мы убили, а сколько у них убили в этом теракте, — сказал он.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва знает, кто исполнил террористический акт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, но ее интересуют заказчики. По словам главы государства, теракт осуществили радикальные исламисты.