ВСУ в панике: какие два котла готовит Россия для украинцев

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что российские войска начали окружать Волчанск. Министерство обороны России эти данные не комментирует, но подтверждает улучшение тактического положения в районе выше указанного города. Каких двух котлов боятся украинцы и есть ли связь между обстрелами Белгорода и окружением Волчанска — в материале NEWS.ru.

Что известно об окружении Волчанска

Как уточнил Скорик, внутри Волчанска начались сложные позиционные бои. «Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», — отметил депутат.

Волчанск «превращается в Бахмут или Марьинку», добавил глава харьковской полиции Владимир Тимошко. По его версии, за три дня боев в городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания, и количество ударов авиабомбами по позициям ВСУ «зашкаливает».

В ночь с воскресенья на понедельник Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил о начале уличных боев в Волчанске. По его данным, ВС РФ стянули к городу десятки единиц тяжелой техники. В публикации сообщается, что по этой причине более ста бойцов ВСУ оставили свои позиции. Минобороны России эти данные не комментировало. По версии российских военкоров, ВС РФ заняли аэродром у Волчанска, в самом населенном пункте вошли на территорию мясокомбината, который украинские военные планировали использовать как опорный пункт. МО РФ также не комментировало эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Эксперт российского Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин считает преждевременным говорить о панике в подразделениях ВСУ, которые обороняют Волчанск.

«Надо оценивать текущую ситуацию достаточно осторожно. Есть „туман войны“, все еще не закончено, а недооценивать противника, делить шкуру неубитого медведя, — это самое плохое и глупое. Надо сначала разобраться и уже постфактум анализировать, что было», — высказал мнение Тебин.

В Генштабе ВСУ признали тактические успехи российской армии на этом участке фронта. «На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — добавило в своем Telegram-канале украинское командование.

Украинское издание «Страна» сообщило о замене главы группировки «Харьков», которая защищает Волчанск. По его данным, вместо Юрия Галушкина был назначен Михаил Драпатый. Новый руководитель подразделения также занимает пост заместителя начальника Генштаба ВСУ по подготовке военных, пишет СМИ.

Как на Украине прокомментировали ситуацию под Волчанском

Украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на многих направлениях, отметил 12 мая президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, под Волчанском идут особо тяжелые бои. Зеленский перечислил и другие участки фронта, где складывается непростая для ВСУ ситуация: окрестности города Купянска, Покровское, Лиманское, Времевское, Краматорское и Купянское направления.

Как сообщает ТАСС, украинский депутат Ирина Геращенко заявила, что солдатам ВСУ в районе Волчанска не хватает техники для возведения фортификационных сооружений открытого типа и спрос на нее не меньше, чем на оружие.

Фото: МО РФ

В понедельник, 13 мая, французское издание Le Monde опубликовало слова неназванного украинского военного, который сообщил о неподготовленной обороне Волчанска. По мнению собеседника газеты, в этом районе у ВСУ было недостаточно сил для остановки противника.

Как предположил в интервью в интервью Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) депутат Верховной рады Евгений Шевченко, россияне готовят для ВСУ два котла. По его мнению, ВС РФ хотят разделить две большие украинские группировки. Шевченко считает, что направление ударов будет происходить с двух сторон: Белгородская область — Харьков — Днепропетровск и Донецк — Часов Яр — Днепропетровск.

Минобороны РФ эти прогнозы никак не комментировало. В Telegram-канале ведомства лишь сообщается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Связано ли наступление на Волчанск с обстрелами Белгорода

В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов Белгорода украинскими войсками за минувшие дни погибли 19 человек. По его словам, 15 из них стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда. Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ атаковали город.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев в разговоре с NEWS.ru высказал предположение, что артиллерийские и ракетные удары по Белгороду были спланированы задолго до начала наступления российской армии на Волчанск.

«Зачем им реагировать такими обстрелами на то, что мы давим их под Харьковом? Им бы сейчас только обороной и заниматься. Но у них, оказывается, остались еще силы и средства для таких ударов. Хотя в Киеве и стонут, что боеприпасы заканчиваются, „Хаймарсов“ мало, комплексов „Пэтриот“ не хватает, авиации мало. Но, оказывается, все у них летает — очередной МиГ-29 украинский только на днях мы сбили. „Хаймарсы“ и „Точки-У“ летают», — перечислил эксперт.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Как считает Хатылев, ВСУ пока «не снижают ударов» по Белгороду, Брянской и Курской областям. «Это длится уже месяцами. Перед инаугурацией президента были нанесены массированные удары, на майских праздниках. На Пасху ВСУ нам создавали трудности такими же ударами», — напомнил Хатылев.

Тебин также призвал не связывать активизацию ударов по Белгороду с неудачами ВСУ на Харьковском направлении. Он напомнил, что Киев и ранее обстреливал российский город.

Как можно защитить Белгород от атак ВСУ

Как считает Тебин, нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по Белгороду. По его мнению, для этого следует создать буферную зону.

«Желательно, чтобы ВСУ вообще не могли этого делать или хотя бы чтобы наносили удары с какой-то предельной дистанции, с которой не каждая система вооружений сможет работать, а у нашей ПВО будет дополнительное время на противодействие. И я полагаю, что наш Генеральный штаб и высшее военно-политическое руководство учитывает все возможности для создания буферной зоны, которая сможет защитить российские города», — пояснил он.

Фото: МО Украины

При этом аналитик не стал прогнозировать, сколько потребуется времени на создание такой зоны вокруг Белгорода.

«Надо понимать, что на общем театре военных действий, — даже если мы условно говорим конкретно о конфликте на Украине, а не об общем глобальном противостоянии России и Запада, — Белгородско-Харьковское направление остается лишь одним из. Если вы принимаете какие-то решения, выделяете ресурсы на защиту конкретных направлений, вам нужно рассматривать картину в целом и стремиться к победе в целом, — стратегической», — заключил эксперт.

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