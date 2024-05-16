Потеря Харькова, переговоры с Путиным: к чему Блинкен готовит Зеленского

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию и Португалию. Решение отказаться от любых международных мероприятий, в том числе и от встречи с испанским королем, принято на фоне успехов российской армии в наступлении на Харьков. Соратники Зеленского называют ситуацию там «катастрофой», а прибывший в Киев госсекретарь США прямо призвал украинцев начать, наконец, мирные переговоры с Москвой. Чем теперь займется Зеленский и какую роль в отмене визита сыграл новый министр обороны России? Об этом — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский отказался от турне на Пиренеи

Президент Украины Владимир Зеленский в среду решил отложить все свои международные мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в связи со сложной ситуацией на фронте. В пятницу Зеленского ждали на Пиренейском полуострове. В Испании он должен был встретиться с королем Филиппом VI, премьером Педро Санчесом и подписать соглашение о гарантиях безопасности. Затем украинский президент планировал посетить соседнюю Португалию, где его ожидал недавно назначенный глава правительства Луиш Монтенегро. Новые даты визитов Зеленского пока не объявлены.

Чего на самом деле испугался Зеленский

Сенатор Дмитрий Рогозин считает, что Зеленский отменил турне вовсе не из-за осложнившейся для него обстановки на Восточном фронте, а в надежде позднее отправиться в более богатые страны ради «более крупного попрошайничества». Все действия Зеленского совершаются в расчете на реакцию публики, потому что он артист, уверен Рогозин.

«Он просто использует инфоповод продвижения нашей армии на Харьковском направлении для нагнетания панических настроений на Западе, чтобы выбить из «американского Папы Карло» побольше золотых монет. Отмена визита в ничего не решающую Португалию и соседнюю Испанию — очередная драматическая интермедия в его непрекращающемся спектакле», — сказал сенатор NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

Тем временем украинские войска под Харьковом действительно продолжают отступать. В среду Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы Харьковской области. В свою очередь в Киеве, в украинском Минобороны, признали, что уличные бои идут уже в соседнем Волчанске. К этому харьковскому городу ВСУ стянули свои резервы.

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович подверг резкой критике президента Украины за отступление под Харьковом. Выступая на одном из YouTube-каналов, он обвинил своего бывшего руководителя в некомпетентности, тотальной коррупции.

«О готовящемся наступлении на Харьковскую область с севера было известно давно. Мы наблюдали накопление войск, партнеры делились разведданными, разведка знала и докладывала военно-политическому руководству о количестве войск противника и точной дате», — перечислил Арестович. Несмотря на это, возмутился бывший советник, украинские войска оказались застигнуты врасплох и, отступая, уже потеряли более десяти сел.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признался The New York Times, что ситуация под Харьковом для ВСУ ежечасно «приближается к критической». Он сказал, что украинская армия пытается перебросить сюда войска с других прифронтовых участков, но солдат попросту не хватает. «К сожалению, у нас больше никого нет в резерве», — признался Буданов.

Как перестановки в Москве повлияли на настроения в Киеве

Тот факт, что Зеленский остался в Киеве, связан не только с интенсивными боевыми действиями под Харьковом, предполагает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, на такое решение могли повлиять перестановки в правительстве РФ. Ранее президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны, при этом он решил никого не менять в руководстве Генштаба ВС РФ.

Как отмечали многие российские политики, на Западе возник страх перед фигурой Белоусова. Там преобладает мнение, что Белоусов сможет значительно усилить Министерство обороны РФ. Назначение Белоусова стало тревожным знаком для Запада, писала немецкая Berliner Zeitung. По мнению аналитиков газеты, это событие также опасно для Украины.

«Это важный момент, поэтому Зеленский и его советники, видимо, решили, что для управления вооруженными силами, для принятия каких-либо решений ему целесообразнее остаться в Киеве. Длительные частые командировки — обычно рутина для президента, но в данное время внутренняя украинская аудитория может воспринять его отъезд скептически», — считает Тебин.

Впрочем, никогда не нужно считать, что противник испугался, поэтому придавать слишком большое значение отказу Зеленского от командировок тоже не стоит, предостерег политолог.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

О чем Зеленский говорил с Блинкеном

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев. Он назвал критическим нынешний этап боевых действий, отметив, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые и без того пожертвовали очень многим». Выступая перед студентами киевского университета, госсекретарь, к примеру, призвал к проведению мобилизации в стране.

Также гость пообещал, что Украина не останется без помощи США и союзников, что Вашингтон планирует заключить с Киевом соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.

«США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и разминирования», — сказал Блинкен. Позднее он объявил о дополнительных $2 млрд военного финансирования для Украины.

После официальных встреч вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь сходил в ресторан поесть пиццы, а потом в одном из баров сыграл на гитаре и спел песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

Как США подталкивают Киев к переговорам с РФ

В среду Блинкен на официальной встрече с Кулебой заявил, что США обсуждают размещение комплексов Patriot в Харькове, о поставке которых его ранее прямо просил Зеленский. Кулеба отметил, что ВСУ побеждают, когда у украинских военных есть все, что нужно. «Когда происходят задержки с поставками и нехватка боеприпасов, мы не побеждаем», — объяснил он.

Госсекретарь США выступал по отношению к России скорее в миролюбивом тоне. В частности, Блинкен подчеркнул, что Штаты не разрешают Киеву использовать свои ракеты и снаряды для ударов за пределами территории Украины.

Блинкен также заявил, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией. При этом дипломат сделал вид, что первый шаг должна сделать именно Москва, а украинское правительство может принять его. «Если бы Путин проявил интерес к серьезному участию в переговорах, я уверен, что украинцы отреагировали бы на это», — сказал госсекретарь. Между тем, как известно, Москва не отказывается от диалога, а вот Зеленский своим указом сам запретил себе вести переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

По мнению первого заместителя главы комитета по обороне Совфеда генерал-полковника Виктора Бондарева, в ближайшее время от украинского президента вряд ли стоит ожидать мирных инициатив.

«Ситуация в зоне СВО для ВСУ бедственная по всей линии соприкосновения. Несмотря на бесчисленные жертвы и потери в рядах украинской армии, режим Зеленского продолжает насильственную мобилизацию и губительную, ничем не оправданную конфронтацию, по указке из Пентагона и Брюсселя», — заявил сенатор NEWS.ru.

Фото: МО Украины

Готова ли Украина заключить мир с Россией

Тем временем среди лидеров стран НАТО все громче звучат призывы остановить боевые действия на Украине. В среду президент Чехии Петр Павел заявил о том, что пора начать обсуждать будущие договоренности. «Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — сказал Павел.

Он считает «наивным» предполагать, что Киев сможет вернуть себе потерянные территории и выйти на границы 1991 года. «Мы должны быть реалистами», — призвал глава Чехии.

Как писала во вторник газета The New York Times, в администрации Джо Байдена ожидают, что через несколько месяцев Киев и Москва могут пойти на мирные переговоры и на остановку конфликта по линии фронта, воплотив в жизнь так называемый корейский сценарий.

Как уже сообщалось, Путин на этой неделе отправится в Китай. С председателем КНР Си Цзиньпином он, кроме прочего, обсудит украинский конфликт, в том числе и мирный план по его урегулированию, который продвигает Пекин. В интервью Синьхуа президент РФ в среду заявил, что Россия открыта к мирному диалогу, но переговоры должны учитывать интересы Москвы и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и гарантий безопасности.

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