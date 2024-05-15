Захарова попросила задать вопросы Армении об отношениях с Россией Захарова: Россия всегда была привержена союзническим отношениям с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия всегда была привержена союзническим отношениям с Арменией и исходила из них исторически, заявила официальный МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможности потепления отношений Москвы и Еревана в будущем. По ее словам, на дороге с «двусторонним движением со стороны России не было никаких зигзагов». Дипломат призвала задать все подобные вопросы властям Еревана.

Со всеми измерениями температуры обращайтесь к Еревану. Россия всегда была привержена союзническим отношениям с Арменией и исходила из них исторически. Но, безусловно, это улица с двусторонним движением. С нашей стороны никогда никаких зигзагов не было, а остальное спросите у официального Еревана, — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова вступить в Европейский союз. Так он ответил на вопрос о желании государства стать членом ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии. По словам главы республики, это может случиться в 2024 году.

Депутат Госдумы Алексей Говырин усомнился в том, что Армению возьмут в Евросоюз. По его словам, географически государство не является европейским. Кроме того, вступление в ЕС никак не повлияет на экономику страны, уверен депутат. Как отметил Говырин, Армения не может предложить что-то уникальное Евросоюзу.