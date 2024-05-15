«Ждет только бедных и бесправных»: Небензя о мобилизации на Украине Небензя назвал рекордными масштабы уклонения украинцев от мобилизации

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Масштабы уклонения граждан Украины от мобилизации составили рекордные показатели, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации. Дипломат подчеркнул, что попасть на фронт могут «только бедные и бесправные». Поэтому, по его словам, мужчины бегут из страны, оставляя на границе свои машины и переодеваясь в женскую одежду.

Уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь, согласно их «картине мира», украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну. При этом опасность попасть на фронт поджидает только бедных и бесправных, богатые же имеют возможность официально откупиться от призыва, — объяснил Небензя.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что всем жителям страны пришло время мобилизоваться. Он объяснил, что «приходит конец» спокойной жизни, которая была у части населения государства.

Верховная рада Украины 8 мая во втором чтении одобрила законопроект о мобилизации осужденных. За документ отдали голоса 279 депутатов. Согласно инициативе, мобилизовать можно будет всех осужденных, кроме определенной категории преступников. Они должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медицинскую комиссию.