Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, следует из сообщений на сайте украинского парламента. Оба статуса будут действовать еще 90 суток.

Возвращены с подписью президента, — говорится в карточках обоих документов.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, затем они неоднократно продлевались. Власти Украины последовательно принимают законы об ужесточении мобилизации и расширении категорий подлежащих ей граждан.

Так, депутат Ярослав Железняк рассказал, что Верховная рада приняла закон об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности для уклонистов. При этом он добавил, что авторы документа внесли в него смягчающие поправки и убрали много «негативных норм».

До этого Рада во втором чтении приняла законопроект о мобилизации осужденных. Как отметил Железняк, за документ проголосовали 279 депутатов. Закон прошел первое чтение в апреле. Его положения предполагают возможность мобилизовать всех осужденных, кроме определенной категории. От кандидатов потребуется личное согласие и прохождение медкомиссии. Согласиться с приемом таких бойцов должны и командиры подразделений.