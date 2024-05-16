Песков оценил перспективы встречи по Украине в Швейцарии при участии КНР Песков: встреча по Украине в Швейцарии не даст результатов даже при участии КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Запланированная в Швейцарии конференция по Украине не даст результатов даже при участии Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, это связано с тем, что в мероприятии не будет участвовать Москва.

Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, с нашей точки зрения. Но это не добавит результативности именно этому мероприятию, — заявил Песков.

Ранее представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании ситуации.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во время предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь. Страна также намерена добиться максимальной поддержки инициативы со стороны других государств, добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад лжет, когда говорит о нежелании Москвы участвовать в мирных переговорах по Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.