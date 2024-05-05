Лавров уличил Запад во лжи о нежелании РФ вести переговоры по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления западных стран о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, опубликованному на сайте российского международного ведомства. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров, звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем, — подчеркнул Лавров.

По его словам, в современной Европе неприемлемы расистские законы и идеология нацизма Киева. Лавров отметил, что демилитаризация Украины стала необходимым шагом, всем также ясно: ее денацификация неизбежна.

Лавров подчеркнул, что Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского». Поэтому швейцарские политики, которые хотят позвать Россию на первую конференцию по этому вопросу, говорят неправду. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам на основе реалий.

Лавров подчеркнул, что обсуждаемая «формула» предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. Дипломат посетовал, что Швейцария уже давно перестала быть нейтральным государством. Она занимает в отношении России наиболее жесткую позицию, в том числе по введению новых санкций. По мнению Лаврова, именно из-за иллюзорности и русофобской сущности «формулы мира» президент Украины Владимир Зеленский и его сотрудники так противятся приглашению России на конференцию.

Глава российского МИД добавил, что пока о мирном урегулировании на Украине разговаривать не с кем, Запад к серьезному обсуждению не готов. Лавров назвал пародией ожидаемую встречу в Швейцарии. Он уточнил, что западники враньем и шантажом пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран и государств Глобального Юга в эти «посиделки».

Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору, — отметил Лавров.

Он также указал на нелогичность и странности в поведение Европы. Дипломаты континента простодушно ввязались в неблагодарную работу, сваленную на них США, считает Лавров. Вашингтон не хочет перед выборами подвергаться критике своего же собственного населения, заключил глава МИД РФ.

Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса, заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин. Он также выразил уверенность в том, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу. Китайский лидер отметил, что понимает потрясение, которое кризис на Украине вызывает у европейцев.