Китай и Франция намерены вместе работать над разрешением кризиса на Украине Си Цзиньпин пообещал вместе с Францией найти выход из конфликта на Украине

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Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса, написал председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для газеты Le Figaro. Он также выразил уверенность в том, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является причиной этого кризиса, его стороной или участником. Он напомнил, что спецпосланник Пекина несколько раз приезжал на Украину, а также о гуманитарной помощи, которая была предоставлена Киеву. Китайский лидер отметил, что понимает потрясение, которое кризис на Украине вызывает у европейцев.

Я неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон, а также настаивал на недопустимости применения ядерного оружия и ведения ядерной войны, — написал Си Цзиньпин.

В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб, допустил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорят о готовности к эскалации. По мнению дипломата, такие заявления недопустимы.