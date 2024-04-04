Стало известно о рисках разрастания масштаба кризиса на Украине Грушко: масштаб кризиса на Украине может увеличится из-за действий НАТО

Украинский кризис может выйти за свои географические рамки вследствие авантюрной деятельности даже одной из стран НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорят о готовности к эскалации.

В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб, — заявил Грушко.

Дипломат отметил, что Париж говорит об эскалации, в то время как Запад терпит «стратегическое поражение на земле». Грушко подчеркнул, что в текущих условиях подобные заявления недопустимы.

Кроме того, Грушко заявил, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами-членами Альянса. Он добавил, что вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать Блоку.

Замглавы МИД также рассказал, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются. По его словам, Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня. Дипломат добавил, что Североатлантический альянс развязал гибридную войну против Москвы.