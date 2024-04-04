В МИД России рассказали о перспективах конфликта с НАТО Замглавы МИД Грушко: у России нет планов вступать в конфликт с НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами-членами Альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать блоку.

Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет, — заявил Грушко.

Кроме того, Грушко отмечал, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются. По его словам, Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня. Дипломат добавил, что Альянс развязал гибридную войну против Москвы.

Замглавы МИД подчеркивал, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия в случае возможных интервентов против Москвы будут трагичными.

Заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь заявлял, что Североатлантический альянс старается оторвать от СНГ склоняющиеся к сотрудничеству с Западом государства, чтобы нанести Москве максимальный ущерб. В то же время борьба с Россией стала главной задачей военного блока.