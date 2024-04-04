Стало известно, что сделает Россия в случае угрозы от НАТО Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО

Фото: NATO

Любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия в случае возможных интервентов против Москвы будут трагичными.

Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа, — сказал Грушко.

Ранее заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что Североатлантический альянс старается оторвать от СНГ склоняющиеся к сотрудничеству с Западом государства, чтобы нанести Москве максимальный ущерб. По его словам, борьба с Россией стала главной задачей военного блока.

Он отметил, что НАТО нужны не Армения или Грузия, а их территории и историческая память, которая связывает их с Москвой. Эксперт пояснил, что Альянс стремится выдавить Россию из региона.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО избрала Россию в качестве цели своей агрессивной политики. При этом Украина в руках Блока выступает лишь антироссийским инструментом, подчеркнула дипломат.

Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, НАТО существует слишком долго, а каждое объединение рано или поздно распадается. По его словам, распад Североатлантического альянса на первый взгляд выглядит нереалистичным, поскольку недавно к организации присоединились новые участники.