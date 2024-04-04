«Деградация и упадок»: когда развалится НАТО, прогнозы экспертов

Фото: VALDA KALNINA/EPA/TASS

4 апреля исполняется 75 лет с момента создания Организации Североатлантического договора — НАТО. В последние годы к объединению присоединились новые участники — Финляндия и Швеция. По мере расширения Альянса росли и разногласия между его членами. Насколько сильны эти конфликты сейчас? Угрожают ли они существованию военного блока? Какова роль США в организации и из-за чего и когда может рухнуть НАТО — читайте в материале NEWS.ru.

Как создавалось и развивалось НАТО

Созданию Североатлантического альянса предшествовало разделение Европы на советскую и западную сферы влияния после окончания Второй мировой войны. В 1946 году в то время уже бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи обозначил основные противоречия между бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции, давшие начало холодной войне. Напуганные экспансией сталинского СССР западные страны стали подписывать двусторонние оборонительные соглашения. Так, 4 марта 1947 года Великобритания и Франция заключили Дюнкеркский союз сроком на 50 лет. В случае нападения на одного из участников договора ему должен был помочь другой.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне США, Канада, Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Дания, Португалия и Италия подписали соглашение о создании Организации Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — НАТО. Несмотря на явную антисоветскую направленность военного блока, в 1954 году СССР, в котором после смерти Сталина к власти пришел Никита Хрущев, также предпринял попытку вступить в Альянс. Она успехом не увенчались, и в 1955 году Москва и страны социалистического блока подписали соглашение о создании собственного военного объединения — Организации стран Варшавского договора (ОВД).

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Создание военного блока НАТО, 4 апреля 1949 год

В ходе холодной войны к НАТО присоединились Греция и Турция (1952), ФРГ (1955) и Испания (1982). Уже после краха СССР и роспуска ОВД в западный блок влились Польша, Чехия и Венгрия (1999). А его крупнейшее расширение произошло в 2004 году — тогда членами Альянса стали страны Прибалтики, Словакия, Словения, Румыния и Болгария. Впоследствии в НАТО вступили Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017), Северная Македония (2020). После начала спецоперации на Украине к Североатлантическому блоку присоединились Финляндия и Швеция.

Расширение НАТО привело к возникновению противоречий между его членами, которые, тем не менее, не способны привести к расколу военного блока, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, НАТО сейчас только укрепляется.

«Конечно, в объединении есть противоречия, например, с Турцией, особую позицию занимают Венгрия и Франция, но это несерьезные разногласия. Альянс усиливается, на НАТО приходится более 70% всех мировых военных расходов, а большую их часть несет США. Даже если осенью к власти в Белом доме придет Трамп, то вряд ли в отношении альянса будет реализовано нечто кардинальное. Скорее всего, он будет больше тратить на оборону Штатов», — заявил Блохин в беседе с NEWS.ru.

Как развивались отношения России и НАТО

Начиная с 1990 года, НАТО регулярно проводило военные операции на территориях разных стран: от Ирака и Афганистана до Югославии. Во многом именно удары по Югославии подорвали отношения России и НАТО. Тогдашний премьер-министр России Евгений Примаков, узнав о начале бомбардировок Югославии, приказал развернуть самолет, на котором он направлялся в США, прямо над Атлантическим океаном.

Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press В 1999 году НАТО проводило операцию против Югославии, которая продолжалась с 24 марта по 10 июня

Однако после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года отношения между Москвой и Альянсом были восстановлены, началась совместная борьба против терроризма. Россия предоставила железнодорожные коридоры до Средней Азии, куда американцы направляли военные грузы для выполнения миссии в Афганистане. В мае 2002 года Россия подписала Римскую декларацию, в рамках которой был образован Совет Россия — НАТО. Москва также участвовала в совместных с Альянсом военных учениях.

Однако с середины 2000-х началось новое охлаждение. Первые крупные разногласия возникли в 2004 году после Майдана на Украине и расширения Североатлантического альянса. В 2007 году в своей мюнхенской речи президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой политики западных стран и НАТО. Окончательно отношения между блоком и Москвой испортились после конфликта Грузии и Южной Осетии в 2008 году и начала вооруженных столкновений на Украине в 2014 году.

Каковы цели НАТО

Сегодня цель существования военной организации не только сдерживание России, но и осуществление контроля над Европой, уверен Константин Блохин.

«Это насос по выкачиванию денег из европейских экономик в пользу американского ВПК. Между Россией и Западом существуют фундаментальные противоречия. А между собой, в рамках Альянса, они договорятся. Например, Турцию смогли уговорить согласиться на включение новых членов. А Россию в НАТО рассматривают в качестве главного противника», — сказал Блохин.

По его словам, в Вашингтоне призывают не ограничивать сферу действия НАТО только Европой. Теперь, как отмечает эксперт, приоритет отдается Азиатско-Тихоокеанскому региону. Ведь теперь Североатлантическому альянсу необходимо сдерживать и Китай.

«После распада Советского Союза, США понадобился новый враг. Сначала это был международный терроризм. Они искали лидера „Аль-Каиды“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Усаму бен Ладена в горах Афганистана, чтобы его ликвидировать», — напомнил Блохин.

Фото: ap3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Усама бен Ладен (10 марта 1957 — 2 мая 2011) — международный террорист, основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида»

На смену терроризму пришли «страны-изгои»: Иран, Ирак, Северная Корея. Теперь же, указывает американист, у Альянса две главных угрозы — Россия и Китай. Он добавил, что основная цель НАТО — сдерживание России — возродилась, Североатлантический блок обрел второе дыхание.

Что приведет к роспуску НАТО

НАТО существует слишком долго, а каждое объединение рано или поздно распадается, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, распад Североатлантического альянса, на первый взгляд, выглядит нереалистичным, поскольку недавно к организации присоединились новые участники.

«4 апреля агрессивному блоку НАТО исполнится 75 лет. Это уже преклонный возраст. Поэтому многие, кто осознает, что любые союзы со временем начинают дряхлеть, задаются логичным вопросом: когда этот военно-политический альянс отойдет в мир иной? Кажется, что это невозможно, ведь НАТО за последние годы опять расширилось. А это означает омоложение и приток новой крови», — заявил Бондарев.

Сенатор напомнил, что в Альянсе изначально состояли 12 государств, а теперь их число увеличилось до 32. Однако этот рост нельзя назвать положительным, так как есть сомнения в том, что все страны, входящие в НАТО, готовы при необходимости добросовестно исполнить пятую статью Вашингтонского договора, о взаимной военной помощи в случае агрессии против любого из членов Блока. По мнению Бондарева, эта патовая ситуация приведет к деградации и упадку НАТО, поскольку для каждой отдельной страны «своя рубашка ближе к телу».

«Не все страны НАТО готовы платить взносы в том объеме, который требует от них Вашингтон даже при президенте США от демократов. А США — это мозг и движущая сила Альянса, его щит и меч. При республиканце Дональде Трампе же взносы явно возрастут, а США приступят к сокращению финансирования своих военных баз, которые разбросаны по всему миру. А страны НАТО, которые не оплачивают взносы, Трамп пригрозил вообще не защищать», — напомнил парламентарий.

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press Военные учения НАТО

Ключевой угрозой существования для НАТО можно считать альтернативные военные объединения стран, входящих в Альянс, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Главная опасность для существования этой организации — альтернативные союзы США, например, AUKUS — объединение Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии. Но пока все слухи о гибели этого монстра сильно преувеличены. Пока они находят себе новые задачи: в Блок вступили Финляндия и Швеция, организация вынашивает планы на Арктику», — сказал Дандыкин.

Он напомнил, как в свое время Трамп заявлял, что расходы Вашингтона на содержание НАТО настолько велики, что им эта организация не нужна. По мнению аналитика, если блок утратит значение для США, то они перестанут его финансировать. Однако пока организация необходима Вашингтону, в том числе и из-за СВО.

Когда распадется НАТО

Крушение Североатлантического альянса произойдет, как только Украина будет разгромлена, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин. По его словам, организация, которая решила поддержать Киев в конфликте против России, обречена.

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press Военные учения НАТО

«НАТО — это самый крупный падальщик в природе. Питается умирающими странами и народами с ослабленным инстинктом выживания. Его распад начнется сразу после разгрома нами натовской марионетки — киевского профашистского режима. Сделав ставку на анти-Россию, приняв безответственные и губительные для Запада решения силой расправиться с нашей страной, НАТО подписало себе приговор», — подытожил Рогозин.

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