«Используют»: Захарова раскрыла, зачем Украина нужна НАТО Захарова: НАТО использует Украину как инструмент против России

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Мария Захарова

НАТО выбрала Россию в качестве цели для своей агрессивной политики, тогда как Украина выступает лишь антироссийским инструментом Альянса, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, заявление генсека блока Йенса Столтенберга об обязательных поставках вооружений Киеву подтверждает это.

Это и есть подтверждение антироссийской сущности Альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент, — заявила Захарова.

Она отметила, что агрессивная деятельность НАТО нацелена не только на Россию, но и другие страны, однако Москва является первичной целью. Дипломат напомнила об учреждении Совета НАТО — Украина, заседание которого состоялось в рамках встречи Альянса на уровне глав МИД 3–4 апреля в Брюсселе. По словам Захаровой, этот форум — единственное, чего удалось добиться Киеву от западных спонсоров в обмен на разрушение собственной страны.

Альянс хотел нанести России стратегическое поражение, но при этом они уничтожили Украину, — сказала она.

4 апреля наступает 75-летний юбилей со дня учреждения Организации Североатлантического договора. Накануне этой даты Столтенберг заявил, что военные поставки стран — членов НАТО Украине должны идти не на добровольной основе, а в обязательном порядке. Он также пообещал Киеву членство в Альянсе.