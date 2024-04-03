«Нет вопроса «если»: Столтенберг о судьбе Украины в составе НАТО Генсек НАТО пообещал Украине членство в Альянсе

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс, сообщает ТАСС. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится.

Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса «если», есть лишь вопрос «когда», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также подтвердил намерение Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя. Сейчас их координируют США. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.

Ранее издание Politico сообщило, что НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Такое решение могут принять из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен, резюмируют аналитики. По их мнению, даже перестановки власти в странах ЕС и США не окажут влияния на Киев.

До этого лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в вооруженной борьбе против России. Страна, по сути, играет роль поля боя, в то время как Запад в этой ситуации взял на себя роль штаба и поставщика оружия: занимается вопросами разведки, целеуказания и тыла.