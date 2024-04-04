Стало известно, какую цель преследует НАТО в СНГ Политолог Кошкин: НАТО поставила цель отделить от СНГ колеблющиеся государства

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НАТО старается оторвать от СНГ склоняющиеся к сотрудничеству с Западом государства, чтобы нанести Москве максимальный ущерб, считают опрошенные ТАСС эксперты. Согласно мнению экспертного сообщества, борьба с Россией стала главной задачей Альянса.

Я бы охарактеризовал действия Альянса на постсоветском пространстве как попытку оторвать от СНГ неустойчивые государства, которые стремятся <...> найти другой вектор развития, больше направленный на коллективный Запад, — заявил заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что НАТО нужны не сами по себе Армения или Грузия, а их территории, историческая память, которая связывает их с Москвой. Эксперт пояснил, что Альянс стремится выдавить Россию из региона.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в свою очередь заявил, что главной целью НАТО на обозримую перспективу избрана борьба с Россией. Он добавил, что это отражается в степени ожесточенности и беспринципности нынешних действий Альянса. По его словам, мир находится в худшей ситуации, чем во время прошлой холодной войны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО избрала Россию в качестве цели своей агрессивной политики. При этом Украина в руках Альянса выступает лишь антироссийским инструментом, подчеркнула дипломат.