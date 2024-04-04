В МИД констатировали ухудшение отношений между Россией и НАТО Замглавы МИД РФ Грушко: отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Грушко

Отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня.

Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня, — сказал он.

Грушко напомнил, что в апреле 2014 года НАТО решило прекратить все практическое сотрудничество с Россией по гражданской и военной линиям. Дипломат также указал на высылку российских дипломатов из постпредства при альянсе «под надуманными предлогами». По его словам, это стало причиной приостановки работы дипмиссии.

Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице, — добавил дипломат.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин ранее заявил, что диалог между Россией и НАТО не поддерживается из-за курса альянса на подрыв безопасности РФ. По словам дипломата, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.