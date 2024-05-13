Швейцария ожидает новых предложений о мире на саммите по Украине МИД Швейцарии: участники форума по Украине не ограничатся «формулой мира» Киева

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Мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева, заявил официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер. По его словам, которые приводит ТАСС, Берн надеется на обсуждение и других предложений о мире.

Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую «формулу мира» и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права, — ответил он на запрос агентства.

Эльчингер подчеркнул, что основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс». По его словам, конференция должна предоставить платформу для диалога о том, как создать справедливый и прочный мир на Украине.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во время предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь. Помимо этого, страна преследует еще две цели, добавил он. Одна из них — добиться максимальной поддержки «формулы» со стороны других государств.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны во лжи о нежелании Москвы участвовать в мирных переговорах по конфликту на Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» Зеленского. Она подразумевает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам только на основе реалий.