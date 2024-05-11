«Три цели»: Подоляк раскрыл планы Киева на конференцию в Швейцарии Подоляк: Киев намерен окончательно принять «формулу мира» на встрече в Швейцарии

В ходе предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Standart. Помимо этого, страна преследует еще две цели, добавил он. Одна из них — добиться максимальной поддержки «формулы» со стороны других государств.

Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, добиться поддержки этой формулы от максимального числа государств. И, в-третьих, по итогам встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права, — заявил Подоляк.

Конференция в Швейцарии запланирована на июнь текущего года. Представители России не примут участие в этой встрече.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, лишена смысла без участия России. По его словам, на встрече должны присутствовать обе стороны.