«Нет особого смысла»: Венгрия о встрече по Украине в Швейцарии без России Глава канцелярии Орбана: встреча по Украине в Швейцарии бессмысленна без России

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Гергей Гуйяш

Конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, лишена смысла без участия России, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, которые передает ТАСС, на встрече должны присутствовать обе стороны.

Такое приглашение, как и любое подобное, стоит рассмотреть, но проблема в том, что если на конференции не будет одной из противоборствующих сторон, то она не будет иметь особого смысла, — заявил Гуйяш, комментируя приглашение на встречу главы кабмина Венгрии Виктора Орбана от президента Украины Владимира Зеленского.

По данным федерального департамента Швейцарии, Берн пригласил на конференцию по Украине более 160 делегаций. В их числе представители G7, Группы двадцати и БРИКС. При этом Россия на данный момент не входит в число приглашенных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных стран о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестны. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского».