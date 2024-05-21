Мастерят дроны на коленке в подвалах: почему ВСУ усилили удары по России

Фото: Tony Overman/AP/TASS

С середины мая 2024 года украинские военные резко усилили обстрелы российских регионов. Они бьют ракетами ATACMS по Крыму и запускают рекордное число беспилотников в сторону Белгородской области, Краснодарского края и других областей. С чем связана активизация ВСУ, откуда у Киева большое число дронов и дальнобойного оружия, что Москва может противопоставить противнику и как связано с обстрелами наступление российских войск в Харьковской области — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атакуют российские регионы

ВСУ усилили удары по российскому тылу в ночь на 17 мая. Тогда средства ПВО и Черноморский флот уничтожили 102 беспилотника и шесть безэкипажных катеров Украины, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что 51 дрон был перехвачен над Крымом, 44 — над Кубанью, шесть БПЛА были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской. Морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела со стороны Украины

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин отметил, что ракеты и дроны наводились по координатам, предоставленным натовской разведкой.

«Но атака не возымела эффекта. Я разговаривал с людьми из Севастополя и не услышал никакого уныния по поводу украинских обстрелов», — сказал NEWS.ru Дандыкин.

Почему Киев нанес асимметричный контрудар

Дандыкин высказал мнение, что усиление воздушных атак ВСУ связано с наступлением российских войск на Харьковском направлении.

«Вполне вероятно, что украинские генералы готовили массированные удары еще на 7 мая или на 9 мая, но затем они, возможно, узнали из данных разведки, что 10 мая начнется наше наступление, поэтому отложили удар. Таким образом военачальники решили сгладить свое неизбежное поражение. За полторы недели российского наступления под Харьковом они потеряли больше территорий, чем приобрели за несколько месяцев своего прошлогоднего „контрнаступа“», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1»

В качестве другой причины массированных атак ВСУ Дандыкин назвал предстоящий «мирный саммит» по Украине, который намечен на середину июня в Швейцарии. «Киеву надо было обозначить хоть какой-то успех перед швейцарским мероприятием, от участия в котором страны уже начинают отказываться, в частности, это сделали Бразилия и ЮАР. Думаю, это только начало и будут еще отказы. В этой ситуации ВСУ надо продемонстрировать хоть что-то эффектное», — уточнил Дандыкин.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич также предположил, что ВСУ усилили атаки на регионы РФ в связи с предстоящей конференцией.

«Увеличение числа налетов связано с тем, что ВСУ не могут добиться успеха на фронте, а в глазах Запада для конференции в Швейцарии, для получения американской и европейской помощи нужно показывать результат. Украинцы из кожи вон лезут. Массированные атаки — это больше пропагандистские акции, хотя ВСУ и пытались бить по военным или инфраструктурным объектам», — сказал NEWS.ru Клинцевич.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Откуда у ВСУ дроны и дальнобойное оружие

Украинские военные наносят удары вглубь России с помощью беспилотников, которые собираются в основном из западных деталей, поясняет Клинцевич.

«Из дальнобойного оружия у ВСУ есть только дроны, которые они производят самостоятельно, частично привлекая западную помощь. Технически это сделать несложно. В мире выпущено огромное количество уже готовых наборов — планер, двигатель, блоки навигации и все остальное. Как говорится, запускай без проблем. Единственное, нужна взрывчатка. Мы видим на дронах, которые падали на российской территории, заряды белого цвета пластичной взрывчатки. Она очень похожа на британскую P-8, очень мощную. Лондон поставлял ее Киеву тоннами, в том числе и для диверсий», — рассказал аналитик.

По его словам, сборке БПЛА на Украине помешать трудно, поскольку возникает угроза больших потерь среди гражданских лиц. «Технически украинцы могут организовать производство ударных дронов в большом подвале, например на подземной парковке любого торгового центра. Вскрыть и уничтожить такие производства очень сложно. При этом возникает высокий риск гибели мирных жителей, так что ВСУ фактически прикрываются населением», — сказал Клинцевич.

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что Украина вряд ли может наладить масштабное производство дронов. «Скорее всего, сотни беспилотников — это сборка готовых деталей, поставляемых с Запада. Например, очень хорошо развито производство таких наборов в Австралии и Новой Зеландии. В этих странах развернута масштабная штамповка деталей из полимеров, фанеры и структурированного картона — из материалов, которые трудно обнаружить в воздухе средствами ПВО. Их поставляют ВСУ с другого конца света», — рассказал NEWS.ru эксперт.

По его словам, объекты, на которых ведется сборка дронов, размещаются в подземных или подвальных помещениях, чтобы их труднее было обнаружить.

«Скорее всего, с учетом логистики БПЛА собирают на Западной Украине, куда легче импортировать детали из-за границы, или возле Одессы, Николаева и Харькова, поближе к местам запуска», — заключил Перенджиев.

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press РСЗО «Ольха»

Где скрываются цеха для сборки украинских БЛПА

В конце апреля издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на украинских чиновников, что к середине 2024-го Киев будет выпускать около 500 дронов дальнего действия в месяц. Репортер WSJ посетил ангар в западной части Украины, где десятки рабочих на его глазах собирали беспилотник большой дальности. Один из рабочих рассказал, что еще полгода назад помещение пустовало.

Журналист издания отмечал, что ВСУ наращивают выпуск дальнобойных БПЛА с опорой на китайские комплектующие.

Дандыкин отметил, что Запад поставляет Киеву не только готовые ударные беспилотники, но и ракеты с увеличенным радиусом действия. «Великобритания, как всегда, подсуетилась, подкинув Киеву Storm Shadow. Американцы дают ВСУ „баллистику“ — ракеты ATACMS, причем, судя по всему, уже в варианте с 300-километровой дальностью. Предполагаю, что они были поставлены Киеву в рамках последнего пакета помощи», — добавил эксперт.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Зенитно-ракетная система С-400

Что Россия может противопоставить воздушным атакам ВСУ

По мнению экспертов, российские средства противовоздушной обороны показали свою эффективность при отражении массированных атак украинских военных.

«Российская ПВО включает в себя разные компоненты — от применения малокалиберной артиллерии по дронам до использования комплексов С-400 по крупным целям, то есть по вражеским баллистическим и крылатым ракетам. Хотя в конце прошлой недели состоялась самая массированная атака за все время СВО, наши системы ПВО сработали эффективно. Украинские средства противовоздушной обороны пропускают в разы больше ракет, чем российская, что признают сами украинцы», — сказал Дандыкин.

Клинцевич заявил об эффективном применении отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы, которые «роняют» украинские беспилотники вдали от важных объектов, в полях и лесах. Кроме того, он предположил, что скоро завершится работа по созданию малой противодроновой ракеты, с которой боекомплект зенитных комплексов семейств «Тор», «Бук» и «Панцирь» увеличится в три-четыре раза. Это позволит создать еще более надежный заслон против украинских БПЛА, добавил Клинцевич.

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