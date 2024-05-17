Названы системы ПВО, спасшие россиян от более чем 100 дронов ВСУ Военэксперт Дандыкин: 102 дрона ВСУ могли быть сбиты «Буками» и «Торами»

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны «Бук», «Панцирь» и «Тор» могли быть применены для защиты россиян от налета 102 дронов ВСУ, запущенных в ночь на 17 мая, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это стандартный набор средств ПВО, которые используют Вооруженные силы России. Как уточнил эксперт, особенно хорош для защиты от дронов «Бук-М3». По его словам, системы С-300 и С-400 тем временем призваны бороться с баллистикой и крылатыми ракетами.

Набор средств ПВО стандартный. От С-300 и С-400 до «Панцирей», «Торов» и «Буков» и их модификаций. С-300 и С-400 призваны бороться с баллистикой, с крылатыми ракетами. Есть «Шилки», «Тунгуски», корабельная ПВО, стрелковое оружие, включая пулеметы. Особенно хорош против дронов «Бук-М3». Все задействуем максимально, поэтому украинские БПЛА щелкаем как семечки, — высказался эксперт.

Ранее стало известно, что российские ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.