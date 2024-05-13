Военэксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ Военэксперт Тебин: для прекращения обстрелов Белгорода нужна буферная зона

Фото: МО РФ

Чтобы прекратить обстрелы Белгорода или снизить их вероятность, нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по городу, заявил NEWS.ru завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, для этих целей необходимо создать буферную зону.

Желательно, чтобы ВСУ вообще не могли этого делать или хотя бы наносили удары с какой-то предельной дистанции, с которой не каждая система вооружений сможет работать, а у нашей ПВО будет дополнительное время на противодействие, — заметил он.

Тебин предположил, что Генеральный штаб ВС РФ и высшее военно-политическое руководство учитывает все возможности для создания такой зоны, призванной защитить российские города. Он также призвал не связывать активизацию ударов по Белгороду с неудачами ВСУ на Харьковском направлении.

Обстрелы Белгорода были и до нынешнего ухудшения положения ВСУ. Обстрелы есть и сейчас, и строить какие-то идеи о взаимосвязанности этого прямо сейчас и здесь, наверное, неправильно, — добавил эксперт.

13 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 19 человек погибли в результате обстрелов Белгорода украинскими войсками за минувшие два дня. По его словам, 15 горожан стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда, еще 27 получили ранения.