«Не хотят — и не надо»: Путин высказался о переговорах по Украине без РФ Путин: Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия не будет напрашиваться на участие в переговорах, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, на Западе стали говорить, что не видят Москву на переговорах, передает ТАСС.

Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» — продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <...> Ну не видят, не надо, — сказал российский лидер.

Ранее Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. По его словам, на Западе заявили о необходимости срочной конференции по мирному урегулированию, выбор пал на Швейцарию, однако после этого стало понятно, что ее решили провести без участия России.

До этого российский лидер, выступая на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете, заявил, что проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для переговоров по Украине. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять.